Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Podmornico z 1,7 tone kokaina prestregli na poti v Evropo

Lizbona, 05. 11. 2025 08.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
23

Portugalske oblasti so sredi Atlantika prestregle podmornico za prevoz drog, ki je prevažala več kot 1,7 tone kokaina. Plula je proti Iberskemu polotoku, kriminalna združba pa jo je usmerila proti Evropi.

Po družbenih omrežjih krožijo tudi posnetki obkolitve plovila, zasega droge in aretacije štiričlanske posadke, ki naj bi prišla iz Južne Amerike. Center za pomorske analize in operacije (MAOC) s sedežem v Lizboni je prejel informacije, da je kriminalna združba podmornico, naloženo s kokainom, poslala v Evropo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Portugalske oblasti so uspešno locirale podmornico približno 1852 km od obale Lizbone v operaciji, ki sta jo podprli britanska Nacionalna agencija za boj proti kriminalu in ameriška Uprava za boj proti drogam.

Dva Ekvadorca, Venezuelec in Kolumbijec so bili pridržani v priporu, potem ko so jih privedli pred sodišče na Azorih. Vitor Ananias, vodja portugalske policijske enote za boj proti drogam, je dejal, da njihova različna državljanstva kažejo, da organizacija, ki stoji za njimi, ni imela sedeža le v eni državi.

Po zasegu je mornarica sporočila, da plovila zaradi slabega vremena in krhke strukture ni bilo mogoče odvleči nazaj na obalo, kasneje pa je potonilo na odprtem morju.

Ananias je novinarjem opisal tudi težke razmere na takšnih plovilih: "Med vročino, hlapi iz plovila in visokimi valovi, s težkimi vremenskimi razmerami, je že en dan težaven za štiri moške na krovu. Po 15 ali 20 dneh si želiš le priti ven." Dodal je, da so takšni incidenti "ponavljajoča se situacija v zadnjih letih". Marca letos so malce dlje od Lizbone zasegli podobno plovilo, ki je prevažalo 6,5 tone kokaina, poročajo hrvaški mediji.

podmornica portugalska kokain policija kriminal
Naslednji članek

Na turški bazar po rakete tudi Slovenija?

Naslednji članek

Nov bizaren hobi v Nemčiji: sprehajanje psa brez psa

SORODNI ČLANKI

Brez vozniškega dovoljenja, storil 13 prekrškov, pozitiven tudi na droge

Španska policija v Atlantiku zasegla več kot šest ton kokaina

'Vsak drugi dijak je na testu urina pozitiven na amfetamine ali kokain'

Björn Borg: Droge, tablete, alkohol, to ti uniči življenje

Policisti zasegli heroin, kokain, konopljo, precizne tehtnice, denar ...

Najprej zaseg kokaina na Karibih, nato likvidacija v Boliviji?

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Semek
05. 11. 2025 10.20
+3
kaj bodo zdej romi poslancem preprodajali?
ODGOVORI
4 1
bor99
05. 11. 2025 10.13
-2
uuu, žal je potonila. hahaha
ODGOVORI
0 2
daedryk
05. 11. 2025 10.10
to je le ena divja noc za nas narod. recimo, da ni ves narod uporabnik kokaina, temvec so tudi drugi. takole bolj na pamet ugibam, da je bilo zasezenega kokaina za cca 15 sekund, glede na precejsnjo stevilcnost uporabnikov kokaina v evropi. za resen udarec kartelom bi morali uniciti stotisoctolikokratmnogo. res je pa zanimiva novica, krhko plovilo. svasta.
ODGOVORI
0 0
Minifa
05. 11. 2025 10.10
+4
Kitajci Malezjjci, Singapurci in T RUMP in pametni to rešijo po kratkem postopku, brez stroškov v splošno dobro ljudi..
ODGOVORI
5 1
daedryk
05. 11. 2025 10.11
-3
trumpove rakete so brez stroskov, res? ne me basat.
ODGOVORI
0 3
boslo
05. 11. 2025 10.25
Ta droga bo na trgu. .
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
05. 11. 2025 10.06
+1
La kokaina pa liter vina
ODGOVORI
2 1
ptuj.si
05. 11. 2025 10.05
+0
ujeli en čoln, mimo pa jih je šlo še 100.
ODGOVORI
3 3
r h
05. 11. 2025 10.04
+3
če bi vse s takšno količino eleminirali se to ne bi dogajalo. Strah bi bil prevelik
ODGOVORI
3 0
zurc
05. 11. 2025 10.01
+4
evo ,spet novi strošek za davkoplačevalce ,zakaj ne vprašajo trupa kako se z optiminizirajo stroški vzrževanja takih kriminalcev v zaporu
ODGOVORI
5 1
zurc
05. 11. 2025 09.59
+4
joj ,kaj ne vidite da so to ribiči,zapakirane imajo zamrznjene osliče !
ODGOVORI
4 0
ptuj.si
05. 11. 2025 09.56
+5
To bi morali samo razstreliti.
ODGOVORI
6 1
jung
05. 11. 2025 09.53
+5
V Evropo lahko pride. Če bi šla proti ZDA bi bile ribice že blažene.
ODGOVORI
6 1
Justice4all
05. 11. 2025 09.51
+6
Kako prestregli? Zakaj pa niso razstrelili??
ODGOVORI
7 1
Ivan Matija Maček
05. 11. 2025 09.59
+3
Ti bi raztrelil tone kokaina da bi kaj prosto po lavalo po oceanu?
ODGOVORI
3 0
NeXadileC
05. 11. 2025 09.48
+3
Kaj pa tisti čolni iz Barkovljah (Barcole) proti Kopru (Capodistria)?
ODGOVORI
4 1
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 09.46
-1
Slava kokkaini.
ODGOVORI
1 2
NeXadileC
05. 11. 2025 09.44
+0
Tole so prestregli le, ker je med posadko bil en Venezuelec?
ODGOVORI
1 1
Delavec_Slo
05. 11. 2025 09.41
+6
A jureta ni blo gor?
ODGOVORI
7 1
TITO50
05. 11. 2025 09.40
+4
Plula je proti Iberskemu polotoku, namenjena proti Evropi, dobro, da je tako opisano, drugače bi mislil, da je plula proti Japonski.
ODGOVORI
5 1
Rožle Patriot
05. 11. 2025 09.36
+6
To bi Trump vse skupaj 123 razstrelil ... in si nobeden več ne bi mazal rok ... !
ODGOVORI
10 4
Anonymous88
05. 11. 2025 09.36
+4
Samo ribice so lovili :(
ODGOVORI
4 0
devlon
05. 11. 2025 09.32
+7
to pa niso potopili s torpedom?
ODGOVORI
7 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330