Podmornico z 1,7 tone kokaina prestregli na poti v Evropo

Po družbenih omrežjih krožijo tudi posnetki obkolitve plovila, zasega droge in aretacije štiričlanske posadke, ki naj bi prišla iz Južne Amerike. Center za pomorske analize in operacije (MAOC) s sedežem v Lizboni je prejel informacije, da je kriminalna združba podmornico, naloženo s kokainom, poslala v Evropo.

Portugalske oblasti so uspešno locirale podmornico približno 1852 km od obale Lizbone v operaciji, ki sta jo podprli britanska Nacionalna agencija za boj proti kriminalu in ameriška Uprava za boj proti drogam.

Dva Ekvadorca, Venezuelec in Kolumbijec so bili pridržani v priporu, potem ko so jih privedli pred sodišče na Azorih. Vitor Ananias, vodja portugalske policijske enote za boj proti drogam, je dejal, da njihova različna državljanstva kažejo, da organizacija, ki stoji za njimi, ni imela sedeža le v eni državi.

Po zasegu je mornarica sporočila, da plovila zaradi slabega vremena in krhke strukture ni bilo mogoče odvleči nazaj na obalo, kasneje pa je potonilo na odprtem morju.

Ananias je novinarjem opisal tudi težke razmere na takšnih plovilih: "Med vročino, hlapi iz plovila in visokimi valovi, s težkimi vremenskimi razmerami, je že en dan težaven za štiri moške na krovu. Po 15 ali 20 dneh si želiš le priti ven." Dodal je, da so takšni incidenti "ponavljajoča se situacija v zadnjih letih". Marca letos so malce dlje od Lizbone zasegli podobno plovilo, ki je prevažalo 6,5 tone kokaina, poročajo hrvaški mediji.