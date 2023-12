Podnebno konferenco podaljšali, osnutek dogovora razočaranje

Generalni direktor COP28 Majid al Suwaidi je na novinarski konferenci ocenil, da je ponedeljkov osnutek, iz katerega je med drugim izpadel termin odprave fosilnih goriv, prinesel iskrene in pragmatične pogovore o mejah, do katerih so posamezne države pripravljene popustiti.

"Posvetovanja glede vseh odprtih vprašanj bodo potekala še ves dan, rezultat tega pa se bo odrazil v novem poslanem predlogu zaključnega dogovora," je državam sporočilo predsedstvo. Dodalo je, da bo vsebina novega kompromisnega predloga pripravljena do 18. ure po lokalnem času.

Predsedstvo konference trenutno zbira in analizira pripombe, ki so jih predstavniki držav podali v okviru nočnih pogajanj. Skupina držav EU, ki je zasedala v jutranjih urah po lokalnem času, na sestanku pa se jim je pridružil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres , je vodstvu konference že posredovala tako imenovan približevalni predlog.

"Moramo delati na tem, kako bomo njihove poglede umestili v besedilo na način, da bodo vsi zadovoljni in da bomo lahko napredovali k doseganju ciljev, med katerimi je zaustavitev segrevanja na 1,5 stopinje Celzija," je še poudaril.

V skladu s pravili okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja je za doseg končnega sporazuma potrebno soglasje vseh udeležencev podnebnega vrha oz. skoraj 200 držav.

Na čelu pozivov proti uresničitvi postopne odprave uporabe fosilnih goriv, ki so največji krivci za svetovno podnebno krizo, je bila v zadnjih dneh predvsem Savdska Arabija. Na drugem bregu so se znašle države EU in otoške države, ki čutijo hude posledice podnebnih sprememb.

"Že dolgo je jasno, da je formulacija besedila okoli fosilnih goriv zapletena. So tisti, ki želijo postopno zmanjševanje, in so tisti, ki želijo postopno odpravo. Bistvo je doseči soglasje. Ne želimo zgolj ene formulacije, ki potem povzroča blokade v pogajalskem procesu," je priznal al Suwaidi.

Glede tega, da konferenca traja dlje od načrtov, ki si jih je zastavilo predsedstvo, je dejal, da "bi vsi radi končali pravočasno, vendar si želimo doseči čim bolj ambiciozen rezultat".