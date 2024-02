Podnebne spremembe z vrha seznama največjih groženj izrinile Rusijo

V indeks, ki je sicer del poročila Münchenske varnostne konference (MSC), so vključili državljane držav skupine G7 ter skupine Brics brez Rusije, torej Brazilije, Indije, Kitajske in Južne Afrike. Medtem ko so v skupini držav G7 kot največjo grožnjo izpostavili ekstremno vreme in požare v naravi, so v drugi skupini držav na prvo mesto dali podnebne spremembe na splošno, ekstremno vreme pa je zasedlo drugo mesto.

Vprašane v državah G7 medtem še bolj skrbijo kibernetski napadi, uničenje naravnih habitatov in Rusija. Podobno je bilo v preostalih državah, kjer pa je Rusija tradicionalno uvrščena precej nižje, tokrat na 29. mesto od 32.

V poročilu sicer izpostavljajo, da vse več ljudi kot grožnjo dojema tudi možnost vojaškega konflikta v indijsko-pacifiški regiji med Kitajsko in Tajvanom ter na splošno vpliv Kitajske. V večini držav G7 pričakujejo, da bodo Kitajska in države v razvoju okrepile svoj vpliv v naslednjih letih, medtem ko ga bodo države skupine G7 izgubile.

Glede Rusije so opozorili še na njen vpliv v regiji Sahela, medtem ko se evropski vpliv tam manjša. Kot primer so navedli umik francoskih vojakov iz Nigra. Obenem pa avtorji poročila ocenjujejo, da ljudje v regiji zaradi državnih udarov in nasilja izgubljajo možnost za mir in demokratični napredek.

Avtorji poročila so medtem pisali predvsem o porastu geopolitičnih napetosti in naraščajoči gospodarski negotovosti, zaradi česar so vlade vse manj naklonjene mednarodnemu sodelovanju. Vodja Münchenske varnostne konference Christoph Heusgen je ob tem poudaril, da je treba preprečiti, "da bi se znašli v še bolj izgubljeni situaciji, ki jo prinaša razdrobljena svetovna ureditev".

Poročilo tradicionalno objavijo pred začetkom varnostne konference, ki bo letos potekala od petka do nedelje, v Münchnu pa se bodo zbrali predstavniki vojsk, varnostni strokovnjaki in politiki s celega sveta, med njimi bo tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.