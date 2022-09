Podnebni aktivist prekinil tekmo: stekel je na igrišče in si zažgal roko

Podnebni aktivist je v Londonu prekinil tekmo teniškega turnirja. Med dvobojem je stekel na igrišče, se usedel poleg igralne mreže in si zažgal roko. Moški je nato zaradi bolečin pričel kričati in se kmalu po vžigu tudi sam pogasil. Med incidentom je nosil majico z napisom "Stop privatnim letom v Združenem kraljestvu". Podnebni aktivisti so sicer izvedli več globalnih protestov. Okoli 20.000 protestnikov so našteli v Berlinu, okoli 12.000 na Dunaju, nekaj tisoč udeležencev shodov pa v Italiji.

Podnebni aktivist je na Laverjevem pokalu prekinil igro med Stefanosom Tsitsipasem in Diegom Schwartzmanom. Med dvobojem je pritekel na igrišče in si vžgal desno roko, poroča Insider. Zagorel pa je tudi del igrišča – po njem se je namreč razlila vnetljiva tekočina, ki jo je moški imel pri sebi.

Protestnik naj bi kmalu po vžigu zaradi bolečin pričel kričati in se nato tudi sam pogasil. Moškega so nato pospremili z igrišča in ga pridržali. Požar na igrišču so pogasili zaposleni, tekma pa se je kasneje nadaljevala. Gibanje Petki za prihodnost Podnebni aktivisti so sicer danes izvedli več globalnih protestov. Na tisoče mladih podnebnih aktivistov, zbranih v gibanju Petki za prihodnost, je od svetovnih voditeljev zahtevalo, da dajo prednost ljudem pred dobičkom. Okoli 20.000 protestnikov so našteli v Berlinu, okoli 12.000 na Dunaju, nekaj tisoč udeležencev shodov pa v Italiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

icon-expand Podnebni protesti so se odvijali globalno, največ jih je bilo v Nemčiji. FOTO: AP

Kot so ob napovedi globalnih protestov na spletni strani gibanja zapisali aktivisti, od oblikovalcev politik in svetovnih voditeljev zahtevajo, da dajo prednost ljudem pred dobičkom. "Zahtevamo, da vlade prisluhnejo glasovom ljudi z najbolj prizadetih območij in nemudoma zagotovijo financiranje izgub in škode skupnostim, ki jih je podnebna kriza najbolj prizadela," so zapisali. Mladi svarijo, da vladajoči razred globalnega severa namenoma žrtvuje ekosisteme in ljudstva globalnega juga v imenu razvoja in gospodarske rasti. Medtem pa delavski razred uporablja kot orodje za izgradnjo sistema, ki jih uničuje. V Nemčiji so shode zabeležili v več kot 270 mestih. Samo v Berlinu je policija naštela okoli 20.000 udeležencev. Več tisoč aktivistov pa so našteli tudi v Hamburgu in drugih večjih nemških mestih.

icon-expand Podnebni protestnik v nemškem mestu Cologne. FOTO: AP

Na shodih po Nemčiji so mladi zahtevali radikalno širitev obnovljivih virov energije s pomočjo posebnega sklada v višini 100 milijard evrov, odpis dolga revnim državam ter univerzalen in stalen dostop do cenovno dostopne energije. "Naše sporočilo z ulic je jasno: vemo, da obstajajo trajnostni, hitri in solidarni izhodi iz krize, zahtevamo jih in smo se zanje pripravljeni boriti," je dejala vodja nemškega oddelka gibanja Petki za prihodnost Lisa Neubauer. Več tisoč udeležencev shodov so zabeležili tudi v mestih po Italiji. Tamkajšnji udeleženci protestov so predvsem opozarjali na odsotnost podnebne krize v trenutni volilni kampanji, in to v času, ko se Italija sooča s katastrofalnimi posledicami podnebnih sprememb, kot so suše in poplave.

icon-expand Podnebni protestniki v nemškem mestu Kiel. FOTO: AP

"Med volilno kampanjo je bila problematika odsotna kljub podnebnim katastrofam v zadnjih mesecih, suši, Marmoladi, poplavam v Marki in kljub dejstvu, da so rešitve za ekološki prehod enake tistim, ki so potrebne za odpravo posledic energetske krize," je opozoril podnebni aktivist Filippo Sotgiu. Na gori Marmolada v italijanskih Dolomitih je v začetku julija umrlo 11 ljudi, potem ko se je odlomil del ledenika in sprožil plaz.