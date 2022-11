Podnebni aktivisti blokirali privatno stezo: 'Prekinite lete'

Podnebni aktivisti so blokirali dostop do vzletno-pristajalne steze na amsterdamskem letališču Schiphol. Poskušali so preprečiti vzlet z zasebnim letalom, s to akcijo pa so želeli opozoriti na podnebno krizo. Po podatkih Greenpeacea Nizozemska naj bi bilo aktivistov več kot 500, na letališču medtem ocenjujejo, da se je številka vrtela okoli 300.

Na amsterdamskem letališču so priznali, da je šlo v sobotnih protestih za "demonstracijo velikega obsega", vendar po besedah policijskega tiskovnega predstavnika Roberta Kapela protesti niso vplivali na učinkovitost zračnega prometa. "Danes zjutraj so se aktivisti zbrali v bližnjem gozdu in nosili zastave in transparente s slogani, kot sta 'SOS za podnebje' in 'Ne letite več'. Istočasno je druga skupina s kolesi prispela na letališče ," so sporočili iz Greenpeacea Nizozemska.

icon-expand Podnebni aktivisti na amsterdamskem letališču. FOTO: Profimedia

"Letališče bi moralo zmanjšati število letov, a namesto tega gradijo popolnoma nov terminal. Bogata elita uporablja več zasebnih letal kot kdaj koli prej. To pa je prav ta način letenja, ki najbolj onesnažuje okolje. Zdi se, da letalska industrija ne vidi, kako poslabšuje podnebno krizo. To se mora nehati," zahteve aktivistov povzema CNN. "Želimo manj letov, več vlakov in prepoved nepotrebnih letov na kratkih razdaljah in zasebnih letal," so še dejali.

icon-expand Podnebni aktivisti na letališču zahtevajo manj letov in večjo skrb za okolje. FOTO: Profimedia

Na proteste se je odzval tudi izvršni direktor letališča Schiphol Ruud Sondag, ki je dejal, da "so aktivisti na letališču dobrodošli, vendar naj stvari ostanejo civilizirane," poroča CNN. Policisti so zaradi protestne akcije aretirali 100 ljudi, a so se aretacije v soboto popoldne še nadaljevale – številka naj bi bila danes tako še večja.

Gre za eno od številnih akcij podnebnih aktivistov, ki v zadnjih mesecih glasno opozarjajo na kritičnost podnebne krize.