Podnebni aktivisti nad terence: Jezni boste, vendar tega ne jemljite osebno

Od New Yorka do Londona pa vse do Innsbrucka so podnebni aktivisti v torek zvečer povzročali težave lastnikom terenskih vozil. Brez zraka naj bi ostale pnevmatike več kot 900 vozil.

Aktivisti so lastnikom v tirolski prestolnici pustili tudi sporočilo. "Opozorilo: Vaš požiralec goriva je smrtonosen. Izpraznili smo eno ali več vaših pnevmatik. Jezni boste, vendar tega ne jemljite osebno. Ne gre za vas, ampak za vaš avto," se začne sporočilo, piše krone.at.

Lastniki vozil, ki so se jih lotili aktivisti, seveda niso mirno sprejeli dogajanja, saj so morali številni na pomoč poklicati serviserje, nekateri pa kar avtovleko. Pristojni pa k temu dodajajo, da ne gre podcenjevati varnostnega vidika prenizkega tlaka v pnevmatikah.

Podnebni aktivisti, ki zadnje čase pozornost vzbujajo z blokiranjem cest in napadi na umetnine, sicer zdaj želijo s cest pregnati terenska vozila. Pravijo, da ima vožnja z njimi po urbanih območjih ogromne okoljske posledice, tem vozilom očitajo, da so drugi največji vzrok za globalno povečanje emisij ogljikovega dioksida v zadnjem desetletju, jezijo jih celo bolj kot letalska industrija.

Aktivisti ob tem še dodajajo, da po podatkih ZN na milijone ljudi že umira zaradi podnebnih sprememb. Kritiki aktivistov na drugi strani menijo, da bi se morali aktivisti zamisliti nad lastnim potrošništvom, med drugim nad dejstvom, da svoje akcije snemajo z napravami, v procesu proizvodnje katerih se izkoriščata tako planet kot delovna sila. Prav tako jim očitajo, da z akcijami, ki hromijo promet, povzročajo le še več emisij. Pa tudi, da v svojih akcijah uporabljajo škodljive kemikalije.