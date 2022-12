Podnebni aktivisti tokrat nad vhod milanske operne: 'Potegnite glave iz peska'

Kot so sporočili iz skupine Ultima Generazione (Zadnja generacija), je akcija trajala približno pol ure, v njej pa je sodelovalo pet članov skupine. Stebre ob vhodu v gledališče so zamazali z modro, rumeno in rožnato barvo, na fotografijah pa je videti tudi dva aktivista, ki držita plakat z napisom Brez plina in premoga.

"Odločili smo se, da La Scalo premažemo z barvo in s tem politike, ki bodo nocoj spremljali predstavo, pozovemo, naj potegnejo glavo iz peska in se zavzamejo za rešitev človeštva," so aktivisti zapisali v izjavi. Barve, s katerimi so zamazali vhod v opero, so se ob prihodu policije razpršile tudi po pločniku.

Po poročanju nemške tiskovne agencije, je policija s prizorišča odpeljala enega od aktivistov. Ekipa čistilcev iz operne hiše je medtem takoj pričela odstranjevati barvo.