Podnebni aktivisti v Berlinu odžagali vrh božičnega drevesa

Aktivisti so se na vrh jelke, okrašene s prazničnimi lučkami in okraski, povzpeli s hidravličnim dvigalom. Dva člana skupine sta nato razvila transparent z napisom "To je le vrh božičnega drevesa". Nato sta z ročno žago odžagala vrh.

"Zaenkrat vidimo le vrh preteče katastrofe v Nemčiji," je pomen transparenta v izjavi pojasnila aktivistka Lili Gomez in dodala, da se, medtem ko vsa Nemčija teden preživlja ob nakupovanju daril v največjih trgovinah, drugje ljudje sprašujejo, kako bodo prišli do virov pitne vode, potem ko so jim suše in poplave uničile pridelke. "Podnebni kolaps v Nemčiji je tik za vogalom in zvezna vlada ne počne ničesar, da bi nas zaščitila," je še dodala.

Na kraju dogodka je bila prisotna tudi policija, več podrobnosti o dogodku pa še ni znanih.