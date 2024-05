Podnebni aktivisti vdrli na letališko stezo in se prilepili na tla

"Letališče je zaprto iz varnostnih razlogov, ker so se podnebni aktivisti prilepili na stezo," je zjutraj sporočil tiskovni predstavnik letališča. Odgovornost za incident je prevzela podnebna aktivistična skupina Last Generation, ki je v preteklosti že organizirala podobne proteste. Nasprotujejo predvsem subvencijam, ki jih vlada daje letalski industriji, poroča nemški portal Deutche Welle .

Na družbenem omrežju X so objavili serijo zapisov in fotografij, ki prikazujejo člane skupine na stezi s protestnimi znaki. "Problem je vlada, ne naš praznik," so med drugim zapisali. Skupina je protest organizirala ravno v času, ko se v Nemčiji začenjajo počitnice, letališča pa so posledično ta konec tedna močno obremenjena. Samo na letališču v Münchnu od petka do nedelje pričakujejo najmanj 350.000 potnikov.

Nemška policija je sporočila, da je aretirala osem aktivistov. Po besedah tiskovnega predstavnika letališča je bil promet sprva začasno prekinjen za okoli dve uri, 11 letal so preusmerili, okoli 60 poletov pa odpovedali. Trenutno sta obe vzletno-pristajalni stezi odprti, promet je stekel, a so še vedno možne zamude.