Podnebni aktivisti začasno ustavili promet na frankfurtskem letališču

Po poročanju dpa je več protestnikov na največje nemško letališče zgodaj davi vdrlo skozi ograjo, ki so jo prerezali, nato pa so se prilepili na pristajalno stezo. Skupina Last Generation, ki poziva k prenehanju uporabe fosilnih goriv do leta 2030, pa je na družbenem omrežju X sporočila, da je na letaliških stezah šest njihovih aktivistov.

"Zaradi demonstracij na letališču so leti prekinjeni," je letališče sporočilo na svoji spletni strani in pozvalo potnike, naj na spletu preverijo stanje letov.