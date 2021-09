Greta: Nobena politična stranka ne dela dovolj

Gibanje Petki za prihodnost je sporočilo, da po vsej Nemčiji danes poteka več kot 400 podnebnih protestov, med drugim tudi veliki shodi v Hamburgu, Münchnu, Kölnu in Freiburgu. Globalni podnebni protesti so danes napovedani po vsem svetu, na vseh celinah, z izjemo Antarktike.

Globalni podnebni protesti danes potekajo pod geslom Izkoreninimo sistem, s čimer želijo protestniki podnebni boj povezati z družbenimi problemi, kot so neenakost, rasizem, seksizem, zapostavljenost določenih skupnosti ter lokalni okoljski in zdravstveni problemi, so v sporočilu za javnost pojasnili v gibanju Mladi za podnebno pravičnost.

"Da, glasovati moramo in vi morate glasovati. Vendar ne pozabite, da samo glasovanje ne bo dovolj. Še naprej moramo hoditi na ulice in zahtevati, da naši voditelji sprejmejo konkretne ukrepe za podnebje," je v luči nedeljskih volitev v Nemčiji poudarila Thunbergova.

V Dovru aretirali več deset podnebnih protestnikov

Britanska policija je danes aretirala 39 ljudi, potem ko so nekateri udeleženci današnjih globalnih podnebnih protestov začasno blokirali dostop do pristanišča Dover ob Rokavskem prelivu, sicer najbolj prometnega pristanišča v Evropi.

Za akcijo stoji gibanje Insulate Britain (Izolirajmo Britanijo), katerega pripadniki so v preteklosti že večkrat blokirali promet na londonski M25, najprometnejši avtocesti na Otoku. Britanski vladi je ravno v sredo uspelo izboriti sodno odredbo, ki ji omogoča izrek zapornih kazni za oviranje M25.

Približno 40 njihovih aktivistov je tokrat blokiralo vpadnice do dovrskega pristanišča. Samo pristanišče je sicer ostalo odprto, a ker je bil dostop do njega onemogočen, so nastali dolgi zastoji. 39 protestnikov je policija nato davi zaradi suma povzročanja nevšečnosti in oviranja avtoceste aretirala, poročajo tuje tiskovne agencije in britanski mediji. Zaenkrat ostajajo v priporu.

V gibanju Insulate Britain so se opravičili za povzročanje nevšečnosti, saj so zaradi njihovega protesta pred pristaniščem nastali veliki zastoji, a vztrajali, da je to edini način, da opozorijo na energetsko revščino, ki ubija Britance, ter "ohranijo vprašanje izolacije na agendi".

Pristanišče v Dovru opravi kar 17 odstotkov vse britanske blagovne trgovine. Lani ga je povprečno uporabljalo 6200 vozil cestnega tovornega prometa.