Podnebni protestniki so se tokrat prilepili na vzletno stezo letališča v Münchnu

Podnebni protestniki so svoje nestrinjanje z okoljskimi politikami v Nemčiji tokrat izrazili z blokado vzletno-pristajalnih stez na letališčih v Münchnu in Berlinu, so sporočili odgovorni. Kot so pojasnili v bavarski prestolnici, so se aktivisti prilepili na asfaltno podlago.

Protestniki so na letališču v Münchnu prebili žično ograjo in zasedli severno vzletno-pristajalno stezo. Na južno stezo se jim ni uspelo prebiti, zato letalski promet v Münchnu ni bil prekinjen, navaja nemški časnik Bild.

Na letališče je takoj prispela policija, ki je aktiviste odstranila s steze. Akcija je bila končana v 45 minutah. Do vzletno-pristajalne steze so se protestniki danes prebili tudi v Berlinu, so potrdili pristojni, a več o akciji v nemški prestolnici ni znano. Podnebni protestniki so v Nemčiji v zadnjih mesecih precej aktivni, med njimi pa najbolj izstopajo pripadniki organizacije za raziskovanje posledic podnebnega segrevanja Last Generation s sedežem v Berlinu.

Aktivisti so se v minulih mesecih prilepili na pomembne slike v muzejih, organizirali so ulične blokade, pred dvema tednoma pa so začasno blokirali vzletno-pristajalnih stezo na berlinskem letališču Brandenburg. S tem, ko so se prilepili na asfalt in krožili po stezi, so za dve uri onemogočili polete.