Podnebni protestniki izpraznili pnevmatike luksuznih vozil

Podnebni protestniki so izpraznili pnevmatike luksuznih vozil, ki so bila parkirana na mestnih ulicah Glasgowa, kjer poteka podnebni vrh COP26. Za to potezo so se odločili, da bi povečali ozaveščenost glede emisij toplogrednih plinov, saj so ta vozila velik porabnik goriva in posledično velik onesnaževalec.

Skupina aktivistov, imenovana Tyred of SUVs, je za brisalce vetrobranskih stekel na vozilih zatikala letake, na katerih piše: "Vaš mestni športni terenec prispeva k drugemu največjemu razlogu za emisije toplogrednih plinov v zadnjem desetletju. Zato smo razorožili vaš avto, tako da smo izpraznili eno ali več pnevmatik. Potrebna so tudi vaša dejanja – začnite počasi, uporabljate javni prevoz." Skupina aktivistov je sporočila, da ob svojem dejanju niso poškodovali pnevmatik. Njihov predstavnik je dejal: "Če bi bili vozniki avtomobilov 4x4 država, bi bili sedmi največji onesnaževalci na svetu," kažejo podatki Mednarodne agencije za energijo. "Če en odstotek ne bo prevzel odgovornosti za uničevanje okolja, ki ga povzroča, ga bomo k temu prisilili," je še dodal. Predstavnica škotske policije za stike z javnostmi je sporočila, da so seznanjeni z temi incidenti, zaradi česar bodo na območju povečali število patrulj, ki bodo zagotavljale varnost prebivalcev. Delegati še snujejo besedilo Podnebna konferenca, na kateri delegati skoraj 200 držav iščejo rešitve, s katerimi bi segrevanje Zemlje ohranili v okvirih pariškega sporazuma in dvig temperature omejili na 1,5 do dve stopinji Celzija, se počasi zaključuje. PREBERI ŠE Zaključna bitka za okolje: pred pogajalci nov osnutek dogovora Predsednik COP 26, Alok Sharma, bi moral danes stopiti pred kamere in svetu sporočiti, kaj so se na dvotedenski podnebni konferenci dogovorili svetovni voditelji in pogajalci. A ker se je pri dogovoru zapletlo, je ta novinarsko konferenco odpovedal, poroča Sky News. Kot je povedal, je pred njimi še veliko dela, saj se ne morejo uskladiti pri ključnih vprašanjih. Na novinarska vprašanja, ali to pomeni dogovore o opuščanju fosilnih goriv, je dejal, da se vrača v pogajalsko sobo: "Delamo in želimo si ambiciozen rezultat. Takoj ko bomo imeli nov osnutek, ga bomo delili z javnostjo."