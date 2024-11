Podnebni vrh na robu propada, več držav jezno 'odvihralo' s pogajanj

Pred dokončno potrditvijo zaključnih dokumentov je azerbajdžansko se predsedstvo delegacije držav zbralo na novem krogu posvetovanj. Napete in težke pogovore, ki jih spremljajo številne novinarske ekipe z vsega sveta, je dodatno zaostrila poteza Zavezništva malih otoških držav (AOSIS) in pogajalske skupine najmanj razvitih držav (LDC), ki so s postopkovnim predlogom zahtevali prekinitev pogajanj.

Kot je novinarjem na prizorišču pojasnil predsednik AOSIS Cedric Schuster, so na letošnjo podnebno konferenco prišli, da bi dosegli pravičen dogovor. "Imamo občutek, da nismo slišani. Končni dogovor so želeli sprejeti brez posvetovanja z nami," je dejal.