Podnevi duhovnik, ponoči DJ

Oče Gilermi, ki čez dan pridiga v lokalni cerkvi na severu Portugalske, ponoči poskrbi za protiutež - hodi na zabave v klube. A ne kot klasičen žurer, ki bi se sproščal s plesom, temveč kot DJ, ki vrti glasbo v različnih državah po svetu. In to več kot uspešno. Njegove zabave pred velikimi množicami so razprodane, duhovnik pa je postal globalna senzacija z več kot 2,5 milijona sledilci na Instagramu. Zakaj je kontroverzen in kaj mu kritiki očitajo?