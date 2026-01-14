Naslovnica
Podnevi duhovnik, ponoči DJ

14. 01. 2026

Duhovnik in DJ

Oče Gilermi, ki čez dan pridiga v lokalni cerkvi na severu Portugalske, ponoči poskrbi za protiutež - hodi na zabave v klube. A ne kot klasičen žurer, ki bi se sproščal s plesom, temveč kot DJ, ki vrti glasbo v različnih državah po svetu. In to več kot uspešno. Njegove zabave pred velikimi množicami so razprodane, duhovnik pa je postal globalna senzacija z več kot 2,5 milijona sledilci na Instagramu. Zakaj je kontroverzen in kaj mu kritiki očitajo?

