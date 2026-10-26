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Podoba Šešelja padla, Brnabić vpila: 'Povozite!'

Beograd, 26. 10. 2026 02.55 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Plakat

Medtem ko so po volilnem porazu Aleksandra Vučića na ulicah srbskih mest množice slavile zmago študentskega gibanja, sta pozornost pritegnila še dva dogodka. V Novem Sadu so občani s stavbe Srbske radikalne stranke odstranili velik plakat pravnomočno obsojenega vojnega zločinca Vojislava Šešlja, ki je tam visel več let, čeprav je inšpekcija že odredila njegovo odstranitev. V Beogradu pa se je Vučićeva tesna sodelavka in začasna predsednica Srbije Ana Brnabić zapletla v buren prepir z občani. V nekem trenutku je stopila na vozišče in začela vzklikati: "Povozite! Povozite!"

V Novem Sadu, kjer so se v nedeljo zvečer po Vučićevem priznanju volilnega poraza na ulicah zbrale množice ljudi, so občani odstranili velik plakat Vojislava Šešlja s stavbe Srbske radikalne stranke v središču mesta.

Plakat s podobo dolgoletnega predsednika Srbske radikalne stranke je visel na stavbi nasproti sedeža pokrajinske vlade Vojvodine. Poleg Šešljeve podobe je vseboval tudi sporočilo, ki zanika genocid v Srebrenici.

Njegova prisotnost je že več let povzročala polemike in ogorčenje dela javnosti. Čeprav je pristojna inšpekcija že lani odredila odstranitev, odločba ni bila izvršena.

Predstavniki Srbske radikalne stranke so sicer trdili, da so oglasni prostor zakupili v skladu s predpisi.

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Šešelj pravnomočno obsojen zaradi pregona nesrbskega prebivalstva

Vojislav Šešelj je ena najvidnejših osebnosti srbskega nacionalizma iz devetdesetih let in dolgoletni predsednik Srbske radikalne stranke, v kateri je svojo politično kariero začel tudi Aleksandar Vučić.

Leta 2018 ga je pritožbeni senat Mednarodnega rezidualnega mehanizma za kazenska sodišča v Haagu pravnomočno obsodil zaradi zločinov proti človečnosti, povezanih s preganjanjem, deportacijo in prisilnim preseljevanjem nesrbskega prebivalstva v vojvodinskih Hrtkovcih.

Obsojen je bil na deset let zapora, vendar so mu kazen šteli za prestano, saj je pred tem več kot desetletje preživel v priporu haaškega sodišča.

Veliki plakat z njegovo podobo je bil že večkrat predmet javnih kritik. Novinar Igor Mihaljević je julija letos opozoril, da je nesprejemljivo, da podoba pravnomočno obsojenega vojnega zločinca ostaja na tako izpostavljenem mestu, še posebej po inšpekcijski odredbi o odstranitvi.

Odstranitev plakata se je na konvu zgodila v noči velikega političnega preobrata v Srbiji. 

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Novi Sad ima pri tem posebno mesto. Prav v tem mestu se je novembra 2024 zrušil nadstrešek železniške postaje, pri čemer je umrlo 16 ljudi. Tragedija je sprožila val študentskih protestov, ki je po skoraj dveh letih prerasel v volilno zmago.

Ana Brnabić se je sprla z občani: "Povozite! Povozite!"

Medtem ko so v Novem Sadu odstranjevali Šešljev plakat, so se na družbenih omrežjih pojavili tudi posnetki burnega dogajanja na eni od beograjskih ulic.

Vučićeva tesna sodelavka, predsednica srbske skupščine in začasna predsednica države Ana Brnabić se je zapletla v besedni spor z več občani, ki so bili na ulicah med praznovanjem volilnega rezultata.

Na posnetku, ki ga je objavil srbski tednik Vreme, je videti, kako Brnabićeva pristopi k dvema moškima, za katera trdi, da sta jo pred tem žalila.

"Samo povejta mi, ker sem že prišla sem ... Zdaj mi povejta, kdo je pi***a?" je vprašala enega od njiju, ki je v roki držal pivo.

Moški ji je odgovoril z vprašanjem, kdo naj bi ji to rekel, Brnabićeva pa je pokazala nanj in njegovega spremljevalca. Drugi moški se ji je nato sarkastično opravičil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prepir se je nadaljeval, v razpravo pa so se vključili tudi drugi navzoči. Nekateri so Brnabićevo spraševali, zakaj se sramoti, ona pa je vztrajala, da želi pojasnilo glede domnevnih žalitev.

V nekem trenutku je stopila na vozišče in začela vzklikati: "Povozite! Povozite!" Občani so dogajanje snemali, v ozadju pa je bilo slišati tudi petje pesmi "A sad adio".

Dogodek se je zgodil v večeru, ko so po Vučićevem priznanju poraza v Beogradu in drugih srbskih mestih potekala množična praznovanja zmage Študentske liste.

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