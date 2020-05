Podoba Zagreba dva meseca po potresu, ki je ljudi prestrašil in povezal

Na lastne oči smo se želeli prepričati, kako Zagreb okreva po najhujšem potresu v zadnjih 140 letih. Prvi vtisi po prihodu v hrvaško prestolnico so bili, da se v mestu, v katerem se prepletata umetnost in kultura, ni dogodilo nič hudega. Ljudje so hiteli po ulicah, v lokalih je znova polno ljudi. Čeprav je Hrvaška še vedno v krempljih epidemije covid-19, so se prebivalci sprostili, vendar je v njihovih očeh kljub prijaznim nasmehom še vedno čutiti strah in spomin na tisto mrzlo jutro 22. marca. Nihče od domačinov se ni ustrašil naše kamere in mikrofona, prijazno so nas spraševali, iz katere medijske hiše smo, in hiteli opisovati svoje spomine.

Iz vsake pripovedi je bilo čutiti strah in nelagodje ob spominu na strašno bobnenje, ki si ga bo večina Zagrebčanov zapomnila za vedno. Čeprav ravno danes mesto, ki so mu nekoč rekli Bel Zagreb, praznuje svoj rojstni dan, na ulicah ne bo velikega slavja. Ne samo zaradi epidemije covid-19, ampak tudi zaradi sanacije mesta. Hiše, ki ne bi bila poškodovana, ni. Čeprav zunanjost ne prikaže pravih razsežnostih opustošenja, je v notranjosti zgradb videti tisto pravo moč narave.

Najbolj boleč in čustven pogled je bil za ekipo trenutek, ko smo vstopili v prostore Hrvaškega glasbenega zavoda. Že zunanjost, kjer so gradbeni stebri, sporoča, da se s stavbo nekaj dogaja. Ko pa vstopiš v nekoč mogočno veliko dvorano, se ustavi svet. Občutek imaš, da je vojno stanje. Popolnoma uničeni stropi, povsod odpadli omet, prazni stoli polni gradbenega materiala. Na odru klavir, poleg njega pa mlado dekle z violončelom. Glasba, ki prihaja izpod njenih rok, zamrzne trenutek v vseh nas. Čeprav smo novinarji navajeni vsega, je ta trenutek v nas prebudil zavedanje, kako pravzaprav majhen je človek v primerjavi z naravo. Nekoč dvorana, ki je gostila koncerte klasične glasbe, je danes razbita in uničena, vendar iz njenih zidov še vedno prihajajo zvoki, ki dajejo upanje, da bo jutrišnji dan boljši.