Deset podob Los Angelesa v ognju: 'Tako je videti pekel'

Trenutek sreče moškega, ki je v požaru izgubil vse, a so gasilci uspeli rešiti njegovo mačko. Evakuacija pacientov na bolniških posteljah. Plameni, ki goltajo hišo, v kateri je ostal ujet moški z dvema psoma. Buldožer, ki s cest umika avtomobile, da bi omogočil prost prehod gasilcem. Pogled na ognjeni inferno iz zraka. To je le nekaj pretresljivih podob, ki so med požari v Los Angelesu zaokrožile po družbenih omrežjih. "Čista ljubezen, pekel, ognjeni orkan," so med drugim zapisali avtorji.