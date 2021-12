Njihova ekipa je na Filipinih predstavila načrt reševanja prednostnih nalog, da bi čim prej pomagali okoli 530.000 ljudem na najbolj prizadetih območjih. Supertajfun je sicer kopno dosegel 16. decembra in prizadel šest od 17 filipinskih regij.

Umrlo je najmanj 177 ljudi, 275 je bilo ranjenih. Več kot 630.000 ljudi je bilo razseljenih, od tega se jih je 372.000 zateklo v evakuacijske centre. Poškodovanih je bilo okoli 200.000 hiš.

Pristojni ocenjujejo, da približno tri milijone ljudi, vključno z milijonom otrok, potrebuje pomoč.

V ta namen so izdelali humanitarni načrt, ki je bil razvit na podlagi zgodnjih ocen situacije. Med skupinami prebivalstva, ki naj bi jih pomoč dosegla najprej, so otroci, ženske in invalidi.

Sredi opustošenja sicer tamkajšnji prebivalci danes praznujejo božič. "Pomembno je, da smo na varnem," je za channelnewsasia.com dejala 31-letna Joy Parera, ki se je z možem udeležila božične maše v župnijski cerkvi San Isidro Labrador v mestu Alegria na severu otoka Mindanao.

V strehi cerkve sicer zeva luknja, ki jo je povzročil tajfun. "Še vedno imamo upanje," pa je medtem pri pridigi poudaril duhovnik Ricardo Virtudazo.

Božič je sicer eden najpomembnejših dogodkov na Filipinih, to je dan, ko se družine zberejo ob skupnem obroku. A tokrat je praznovanje marsikje močno okrnjeno, številni med tistimi, ki so preživeli tajfun, pa prosijo za pitno vodo in hrano.