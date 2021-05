Podobe razdejane Gaze: 'Ne prepoznamo več svojega mesta'

Po 11 dneh medsebojnega obstreljevanja med Hamasom in Izraelom prebivalci Gaze le stežka prepoznajo svoje mesto. Zemljevidi nekaterih cest in znamenitosti izpred dveh tednov niso več uporabni, od nekaterih znanih stolpnic so ostale le še ruševine.

Izraelski spopadi s Hamasom, ki so se končali v petek s premirjem, so zahtevali več sto žrtev. Ubitih je bilo 248 Palestincev, od tega 66 otrok, več kot 1900 je bilo ranjenih. V Izraelu je na drugi strani umrlo 12 ljudi, vključno z vojakom in dvema otrokoma.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da je vojska storila vse, da bi zavarovala svoje državljane, hkrati pa tudi pazila, da ne bi škodila palestinskim civilistom, kar pa so prebivalci Gaze sprejeli z ogorčenjem. Glavno ulico v središču mesta je namreč v zadnjem tednu streslo več napadov, najsmrtonosnejši do zdaj je ubil 42 ljudi. V največji bolnišnici v Gazi zdravijo številne, ki so napad preživeli. Eden od njih je tudi 40-letni Amjed Murtaja. Kot je povedal za The Observer, se je nahajal v svojem najemnem stanovanju v četrtem nadstropju, ko je raketa zadela balkon.

"Stavba se je tresla, moja edina misel je bila, da moram poiskati ženo in sina,"pravi. Stekel je do ostalih sob ravno dovolj hitro, preden je stavbo zadela še druga raketa. Celotna stanovanjska zgradba se je nato porušila. "Skupaj smo padli,"se spominja. Poškodovani 40-letnik je pod ruševinami čakal več ur na pomoč, zdaj pa ga v bolnišnici zdravijo zaradi zlomljene hrbtenice.

Murtaja pripoveduje, da je med čakanjem na rešitev slišal krike sosedov, ki so bili prav tako ujeti pod ruševinami stavbe. Njegovo ženo zdravijo v isti bolnišnici, a dve nadstropji nižje na ženskem oddelku. 36-letna Suzan Murtaja se spominja, da je, ko se je stavba zrušila, povsem zgubila orientacijo. Sprva je mislila, da je nanjo padla omara. "Prižgala sem lučko na telefonu in videla, da se je na nas zrušila stavba."