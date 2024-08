Podpisal se je na Kolosej. Do 20.000 evrov kazni!

Mladeniča je ustavila varnostna služba, ki jo je na njegovo sporno početje opozorila ena od obiskovalk muzeja.

Varnostniki so mladeniča predali policistom, ki so ga odpeljali na policijsko postajo in ovadili.

Rimski župan Roberto Gualtieri je obsodil to vandalsko dejanje" in pohvalil hitro ukrepanje varnostnikov in policije. Kot je dejal mestu, polnem zakladov svetovne dediščine, ni prostora za idiote.

Kolosej je eno glavnih italijanskih turističnih zanimivosti. Največji amfiteater Rimskega cesarstva letno obišče več milijonov ljudi.