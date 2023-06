Podpisali, da vedo, da lahko umrejo: bodo družine vseeno prejele zavarovanje?

Čeprav so bili člani na krovu podmornice, ki je implodirala na odpravi do razbitin ladje Titanik, seznanjeni s tem, da gre za izredno tveganje in so trikrat podpisali, da so seznanjeni s tem, da lahko umrejo, bodo njihovi družinski člani lahko prejeli življenjsko zavarovanje pokojnih, piše Insider. Po mnenju pravnih strokovnjakov, s katerimi so govorili, namreč to, ali so upravičeni do izplačil življenjskega zavarovanja, kljub temu, da so podpisali, da se zavedajo, da lahko umrejo, ni sporno.