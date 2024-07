Podpora Bidnu, ki je odločen, da 'premaga eksistencialno grožnjo' - Trumpa

Do glasu podpore prihaja v času, ko se Biden sooča z vse večjim pritiskom in vprašanji nekaterih v lastni stranki glede uspešnosti njegove predsedniške kampanje. Nekateri demokratski kolegi so izrazili zaskrbljenost in ga pozvali, naj odstopi kot demokratski kandidat zaradi bojazni, da bi Biden, če bi ostal na vrhu liste, oslabil možnosti stranke, da obdrži Belo hišo in ponovno pridobi nadzor nad predstavniškim domom.

"Da, primeren za položaj," je dejal guverner v odgovoru na vprašanje novinarja kmalu po zaprtem srečanju med Bidnom, podpredsednico Kamalo Harris in skoraj vsemi demokratskimi guvernerji v državi. "Nihče od nas ne zanika, da je bilo soočenje slaba predstava. To je bilo slabo, vendar ne spremeni dejstva, da dela dobro."

Srečanje med Bidnom in vplivnimi demokrati se je zgodilo potem, ko so nekateri guvernerji izrazili presenečenje, da se jim predsednik po slabem nastopu ni oglasil.

Trije izmed demokratskih guvernerjev - Walz, guverner Marylanda Wes Moore in guvernerka New Yorka Kathy Hochul - pa so po srečanju stopili pred novinarje in poudarili, da stojijo za predsednikom.

Moore, ki v veliki meri velja za vzhajajočo zvezdo v demokratski stranki, je srečanje opisal kot "pošteno" in "odkrito", saj so guvernerji delili pomisleke s predsednikom. "Bili smo iskreni glede skrbi, ki jih slišimo od ljudi," je dejal Moore.

In na koncu so se strinjali, da stojijo za njim. Hochul pravi: "Danes sem tukaj, da vam povem: predsednik Joe Biden želi zmagati. In vsi smo rekli, da mu obljubljamo svojo podporo, ker na kocki skorajda ne bi moglo biti več."

Na vprašanje, ali je Biden znal pojasniti svojo slabo razpravo, pa je Walz dejal: "Ja, je. Rekel je, da ni poslušal sebe. Danes smo videli človeka, v katerega smo vsi prvič verjeli, da lahko premaga Donalda Trumpa in premagal je Donalda Trumpa."

Tudi Gavin Newsom iz Kalifornije in Gretchen Whitmer iz Michigana, katerih imeni sta se pojavljali kot možni izbiri za vstop v tekmo, če bi Biden odstopil, sta bila prisotna na sestanku. Newsom je Bidnu izrekel podporo.

Bidnov tabor je medtem po sestanku sporočil, da je "predsednik ponovil svojo odločenost, da novembra premaga eksistencialno grožnjo Donalda Trumpa". In še - "vsi udeleženci so ponovili svojo skupno zavezo, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo, da bosta Biden in Harris novembra premagala Donalda Trumpa".