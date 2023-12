Podpora Grčiji, ki je v sporu z Združenim kraljestvom, ali le modna muha?

Kravata kralja Karla na podnebni konferenci je odražala grško zastavo, v Grčiji pa so to prepoznali kot suveren znak podpore po sporu med Sunakom in njegovim grškim kolegom Kyriakosom Mitsotakisom glede skulptur, ki jih trenutno hrani britanski muzej.

V začetku tedna je namreč Sunak nenapovedano odpovedal srečanje z grškim premierjem, kar niti ne bi bilo tako nenavadno, če ne bi pred tem grški premier v intervjuju za BBC dejal, da je "obdržati grške skulpture v britanskem muzeju enako, kot če bi Mona Lizo prerezali na pol". Kot poroča Guardian, je med premierjema očitno prišlo do spora zaradi omenjenih skulptur.