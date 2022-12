Podpora plačanemu bolniškemu dopustu zaradi menstrualnih bolečin

Predlog zakona o plačanem bolniškem dopustu za ženske, ki trpijo zaradi hudih menstrualnih bolečin, je bil v prvi obravnavi sprejet s 190 glasovi za, 154 proti in petimi vzdržanimi. Predlog bo sedaj predložen senatu, in če bo spremenjen, se bo vrnil v spodnji dom parlamenta, kjer bodo o njem še enkrat glasovali, preden se predlog uzakoni.

Predlog zakona spodbuja tudi dostop do splava v javnih bolnišnicah, kar je pravica, ki je v državi z močno katoliško tradicijo še vedno stigmatizirana. Prav tako pa odpravlja zahtevo, da morajo mladoletnice, stare 16 in 17 let, pred splavom pridobiti soglasje staršev.

Španska ministrica za enakost Irene Montero je izglasovanje zakona pozdravila kot korak naprej pri reševanju zdravstvenega problema, ki je bil do zdaj večinoma pomeden pod preprogo. "Menstrualne težave priznavamo kot del pravice do zdravja in se borimo proti stigmatizaciji in molku," je dejala. UGT, eden največjih španskih sindikatov, pa je opozoril, da bi predlog lahko stigmatiziral ženske na delovnem mestu in dajal prednost zaposlovanju moških.