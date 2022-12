Podpora širitvi schengna na Hrvaško, Bolgarijo in Romunijo

Parlamentarni odbori za zadeve EU, zunanjo politiko in notranje zadeve so danes na zaprtem delu seje podprli stališče vlade glede širitve območja schengna na Hrvaško, na odprtem delu pa še stališče glede širitve na Bolgarijo in Romunijo.

icon-expand Končna odločitev glede širitve bo sprejeta na Svetu EU za notranje zadeve prihodnji četrtek v Bruslju. FOTO: Shutterstock Kot je po zaprtem delu seje novinarjem povedal predsednik odbora za zadeve EU Franc Breznik (SDS), so na "zgodovinskem zasedanju" vseh treh odborov glede Hrvaške sledili stališčem vlade. Osnutek gre zdaj na zasedanje Sveta EU, kjer bodo odločali o njem. Razprave in glasovanja na seji Breznik, ki je vodil sejo, ni želel komentirati, češ da gre za zadevo interne narave. Predlog stališča Slovenije glede vstopa Hrvaške v schengen s 1. januarjem prihodnje leto je vlada obravnavala 17. novembra. V skladu z njim Slovenija vstop načelno podpira, obenem pa v enostranski izjavi potrjuje svoje vztrajanje pri implementaciji arbitražne razsodbe, ki je dokončna, zavezujoča in jo je treba spoštovati. Breznik je za medije pojasnil, da tudi o razpravi o izjavi ne more povedati nič, ker je interne narave. Odbori so zatem na odprtem delu skupne seje podprli tudi predlog vlade, da Slovenija podpira vstop Bolgarije in Romunije v schengen. O sklepu glede predloga stališča Slovenije so glasovali člani odbora za zadeve EU – za jih je bilo 12, proti ni bil nobeden. Končna odločitev glede širitve bo sicer sprejeta na Svetu EU za notranje zadeve prihodnji četrtek v Bruslju. Notranji ministri schengenskih držav bodo odločali ločeno o Hrvaški ter skupaj o Bolgariji in Romuniji. Gre za zadnjo fazo postopka, potem ko je Evropska komisija novembra ugotovila, da vse tri države izpolnjujejo tehnične pogoje za polno uporabo določb schengenskega pravnega reda, in potem ko je njihov vstop odločno podprl tudi Evropski parlament. Kako bodo odločili ministri, ni mogoče z gotovostjo napovedati, končna odločitev naj bi padla šele tik pred zdajci. Hrvaški se sicer obeta zelena luč, medtem ko bi utegnili preostalima dvema državama rdečo luč prižgati Avstrija in Nizozemska.