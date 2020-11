Podpornica Qanon osvojila sedež v predstavniškem domu

Vrh republikanske stranke je sicer že Marjorie Taylor Green obsodil že avgusta, potem ko so se na spletu pojavili posnetki, na katerih je podala več protimuslimanskih, antisemitskih in rasističnih izjav. Med drugim se je zavzemala za to, da bi bilo treba muslimanom prepovedati delovanje v ameriški vladi, gibanje Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo) je primerjala s Ku Klux Klanom, napadla pa je tudi judovske milijarderje, med njimi Georgea Sorosa .

Kljub temu pa so Greenovo podprli nekateri politiki, ki so blizu predsedniku Trumpu, na primer Mark Meadows, šef kabineta Bele hiše in predsednik upravnega odbora uglednega konservativnega "think tanka" Heritage Foundation in številni veliki donatorji. Za Greenovo se je večkrat zavzel tudi Trump, ki še vedno ni obsodil stališč kontroverznega gibanja.