Podporniki Navalnega so se zbrali kljub grožnjam z aretacijo

Spomnimo, Navalni je bil aretiran januarja, ko se je vrnil iz Nemčije, kjer je okreval po zastrupitvi z novičokom. Zaprli so ga 2. februarja, ker je kršil pogojno kazen, čeprav se zaradi zdravstvenega stanja dlje časa ni mogel javljati policistom.

Njegovi zavezniki so razglasili premor pri zbiranju na ulicah po tem, ko je policija aretirala več tisoč ljudi na protestih v zadnjih tednih. Danes pa so ljudi pozvali, da naj na svojih dvoriščih prižgejo luči in sveče v obliki srca. "Putin je strah. Navalni je ljubezen. Zato bomo zmagali,"je zapisal Leonid Volkov, eden od najbližjih zaveznikov opozicijskega voditelja. Je le eden izmed mnogih njegovih podpornikov, ki so zbežali iz Rusije, nekateri, ki so ostali, pa so v hišnem priporu.