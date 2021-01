Podpredsednik Mike Pence se bo udeležil Bidnove inavguracije

Prvič so ga ameriške obveščevalne službe prijavile, ker je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu v pogovoru obljubil "finančno in drugo pomoč" v zameno za uvedbo preiskave poslov sina vodilnega predsedniškega kandidata demokratov Josepha Bidna . Takrat ga je republikanski senat oprostil.

Pelosijeva in vodja demokratičnega senata Chuck Schumer sta Pencea in kabinet pozvala še, naj s 25. amandmanjem Trumpa razrešita s položaja, ki naj ga nato zasede podpredsednik. Pencov svetovalec je dejal, da podpredsednik tej ideji nasprotuje.

Joe Biden je, še preden je Pence naznanil prihod na otvoritev, dejal, da bi mu bilo to "v čast" . Glede Trumpa sicer ni čutil enako. Trump bo postal prvi predsednik po več kot 150 letih (in šele četrti v zgodovini ZDA), ki se otvoritve ne bo udeležil.

Predsednik je v sredo v bližini Bele hiše pristašem dejal, naj se "borijo kot hudič" , da bi razveljavili rezultate volitev, za katere brez dokazov trdi, da so bile "ukradene" . Kmalu za tem je v Kapitol vdrla skupina nasilnežev, ki je razbijala, kradla in se spopadla z organi pregona. Kot že omenjeno, je umrlo pet ljudi, med njimi tudi policist, domnevno zaradi udarca z gasilnim aparatom. Enega od Trumpovih podpornikov je ustrelila policija.

Glede na javnomnenjsko raziskavo, ki so jo objavili v nedeljo, večina Američanov meni, da bi morali Trumpa odstaviti z oblasti, še preden položaj prevzame Biden, poroča The Guardian .

Izvedli so več aretacij, med drugim so aretirali moške, ki so v Washington prinesli strelno orožje in eksplozive. Nasilneži naj bi imeli s seboj celo lisice, domnevno naj bi načrtovali ugrabitve poslancev.

Nekatere Trumpove privržence FBI sicer še vedno išče. Do zdaj je policija aretirala 68 ljudi, ki so v četrtek stopili pred sodnika. Obtoženi so nasilnega vdora, napada na policiste, upiranja aretaciji in nošnje neprijavljenega orožja. Ker se je v kaosu, ki je sledil po vdoru, številnim uspelo izogniti aretaciji, FBI zdaj ponuja 50.000 dolarjev (okoli 41.000 evrov) denarne nagrade za vse informacije, ki bi pripeljale do aretacije. Med najbolj iskanimi so tudi neznanci, ki so v bližini Kapitola podtaknili dve bombi.