Podpredsednik ZDA Vance prispel v Švico

ZDA in Iran sta v začetku tedna po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor o končanju vojne, ki sta jo konec februarja z napadi na islamsko republiko sprožila ZDA in Izrael. V naslednjih 60 dneh naj bi dorekla njegovo uresničevanje in končni sporazum, med drugim glede iranskega jedrskega programa. Današnji pogovori naj bi potekali v letovišču Bürgenstock.

Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je JD Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emmen pristal okoli 6. ure po lokalnem času.

Teheran je potrdil pot svojih pogajalec v Švico in pri tem poudaril pomen čimprejšnje uresničitve dogovora. V delegaciji naj bi bila glavni pogajalec Mohamed Bager Galibaf in zunanji minister Abas Argči. V Švici sta že tudi posebni odposlanec predsednika ZDA Donalda Trumpa Steve Witkoff in njegov zet ter Jared Kushner.

Dogovor med stranema se je sicer znašel na majavih tleh zaradi vnovičnih napadov izraelskih sil na jugu Libanona, kjer te po lastnih navedbah odgovarjajo na napade šiitskega gibanja Hezbolah. Teheran trdi, da gre za kršitev dogovora, saj ta vključuje tudi Libanon, zanj pa naj bi bile odgovorne ZDA.

V odziv je zato v soboto napovedal vnovično zaprtje Hormuške ožine, nakar je ameriška vojska sporočila, da komercialni promet čez preliv poteka nemoteno oziroma se je celo povečal.