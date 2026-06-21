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Podpredsednik ZDA Vance prispel v Švico

Zürich, 21. 06. 2026 08.00 pred 54 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA U.Z.
Vance odhaja v Švico na pogovore

Podpredsednik ZDA JD Vance je prispel v Švico, kjer naj bi se predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu.

Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je JD Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emmen pristal okoli 6. ure po lokalnem času.

ZDA in Iran sta v začetku tedna po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor o končanju vojne, ki sta jo konec februarja z napadi na islamsko republiko sprožila ZDA in Izrael. V naslednjih 60 dneh naj bi dorekla njegovo uresničevanje in končni sporazum, med drugim glede iranskega jedrskega programa. Današnji pogovori naj bi potekali v letovišču Bürgenstock.

Vance odhaja v Švico na pogovore
Vance odhaja v Švico na pogovore
FOTO: AP

Teheran je potrdil pot svojih pogajalec v Švico in pri tem poudaril pomen čimprejšnje uresničitve dogovora. V delegaciji naj bi bila glavni pogajalec Mohamed Bager Galibaf in zunanji minister Abas Argči. V Švici sta že tudi posebni odposlanec predsednika ZDA Donalda Trumpa Steve Witkoff in njegov zet ter Jared Kushner.

Dogovor med stranema se je sicer znašel na majavih tleh zaradi vnovičnih napadov izraelskih sil na jugu Libanona, kjer te po lastnih navedbah odgovarjajo na napade šiitskega gibanja Hezbolah. Teheran trdi, da gre za kršitev dogovora, saj ta vključuje tudi Libanon, zanj pa naj bi bile odgovorne ZDA.

V odziv je zato v soboto napovedal vnovično zaprtje Hormuške ožine, nakar je ameriška vojska sporočila, da komercialni promet čez preliv poteka nemoteno oziroma se je celo povečal.

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KOMENTARJI5

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YouRangMyLord
21. 06. 2026 08.51
Nabotoksirani kljukec se je spet prišel zastonj najest in napit v Evropo.
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+2
2 0
Bonaventura
21. 06. 2026 08.49
250 let demokracije....pri nas pa še nedolgo nazaj metali ljudi v jame...
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+1
2 1
Fluxx
21. 06. 2026 08.41
Dokler Bibi ne bo odobril premirja ga ne bo. Bo pa Donald še ene 30x zmagal.
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+1
2 1
bronco60
21. 06. 2026 08.17
Naj gre Vance raje v Izrael in tistega mor.... potegne za ušesa, ki je glavni krivec za morijo na BV.
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+5
6 1
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