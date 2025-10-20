Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Podprli predlog: popolna prepoved uvoza plina iz Rusije z letom 2028

Luxembourg, 20. 10. 2025 13.12 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
93

Ministri članic EU, pristojni za energetiko, so v Luxembourgu podprli predlog za popolno prepoved uvoza plina iz Rusije v EU z letom 2028. Tako se bo lahko Svet EU začel o tem pogajati z Evropskim parlamentom, ki je pogajalsko izhodišče že sprejel.

Ruski plin
Ruski plin FOTO: Shutterstock

Ministri so danes potrdili izhodišče Sveta za pogajanja, glede na katero bi bil uvoz ruskega plina prepovedan od 1. januarja 2026. Pri tem bi za obstoječe pogodbe, sklenjene pred 17. junijem letos, veljalo prehodno obdobje. Za kratkoročne pogodbe bi se to izteklo 17. junija 2026, za dolgoročne pa 1. januarja 2028. Od takrat bi torej bil uvoz plina - tako tistega po plinovodih, kot tudi utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) - popolnoma prepovedan.

Obstoječe pogodbe o dobavi plin iz Rusije bi bilo po pogajalskih izhodiščih sveta mogoče spreminjati le iz zelo ozko opredeljenih operativnih razlogov, spremembe pa ne bi smele voditi v povečanje dobavljenih količin plina. Bi pa veljala izjema za tiste države brez izhoda na morje, "ki so jih prizadele nedavne spremembe dobavnih poti". Med članicami EU sta v zadnjih mesecih to predvsem Madžarska in Slovaška.

Izhodišča sveta glede na prvotni predlog Evropske komisije prinašajo tudi nekatere razbremenitve administrativnih postopkov pri uvozu plina, ki ne izvira iz Rusije, v primerjavi s postopki za ruski plin. Ob tem je predviden mehanizem predhodne odobritve - za ruski plin bi bilo dokumentacijo za to odobritev treba vložiti vsaj mesec dni pred pritokom plina, za plin od drugod pa najmanj pet dni pred pritokom. Za določene države medtem predhodna odobritev niti ne bi veljala, so v sporočilu za javnost pojasnili v Svetu EU.

Pri pošiljkah utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), ki vsebujejo kombinacijo ruskega in neruskega plina bi morala dokumentacija razkrivati deleža enega in drugega, uvoz pa bil dovoljen le za LNG neruskega izvora.

Nastajajoča uredba predvideva, da bodo morale članice pripraviti nacionalne načrte za diverzifikacijo dobav plina. Svet predlaga, da ta zahteva ne bi veljala za tiste države, ki lahko dokažejo, da ruskega plina več ne kupujejo. Podobna ureditev naj bi sicer veljala na področju uvoza ruske nafte.

Svet EU v svojih izhodiščih predvideva že zahtevo po reviziji izvajanja uredbe po dveh letih od njene uveljavitve, obenem pa razjasnjuje tudi člen o začasnem umiku prepovedi uvoza ruskega plina v primerih velikih tveganj za varnost oskrbe.

T. i. splošni pristop je v razpravi na zasedanju podprla tudi Slovenija, pri čemer je namestnica slovenske stalne predstavnice pri EU Andreja Viher White poudarila pomen zagotavljanja varnosti dobav energentov in preprečevanja nenadnih skokov cen. Instrumenti, ki jih vključuje predlog uredbe, po njenih navedbah naslavljajo te cilje.

Zdaj bo lahko Svet EU začel pogajanja z Evropskim parlamentom, ki je svoje pogajalsko izhodišče sprejel pretekli četrtek. V izhodišču, ki sta ga potrdila pristojna odbora, se zavzema za prepoved uvoza plina in nafte iz Rusije s 1. januarjem 2026. Za obstoječe kratkoročne pogodbe o plinu bi izjema veljala do 17. junija 2026, za dolgoročne pa do 1. januarja 2027.

Evropska komisija je spričo ruske agresije na Ukrajino že maja 2022 predstavila načrt za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv, ki je prispeval k bistvenemu zmanjšanju uvoza tovrstnih energentov iz Rusije. V začetku maja letos pa je komisija predstavila še načrt za popolno opustitev uvoza ruskih fosilnih goriv do konca leta 2027.

Plin iz Rusije je sicer pred začetkom ruske agresije predstavljal 45 odstotkov vsega plina, uvoženega v EU, letos pa 13 odstotkov.

plin rusija uvoz eu
Naslednji članek

Sodniki porotniki: glas ljudstva, ki je premalo cenjen

Naslednji članek

Tristransko srečanje: Zelenski pristal, če bo povabljen

KOMENTARJI (93)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IskraLJ
20. 10. 2025 14.43
Ahaaha, EU ministri v roza štrikanih puloverčkih, velikost XS, se bodo pogovarjali in nekaj sankcionirali Ruse, Kitajce, Amere...
ODGOVORI
0 0
nemod
20. 10. 2025 14.41
a grel se bomo pa s soncnimi celicami? :) pa industrijo gonil tut? pa v tej evropi se je res vsem ftrgal...
ODGOVORI
0 0
Minifa
20. 10. 2025 14.40
Trump bo prodajal Evropi RUSKI plin po 3 x ceni zaslužila pa BOSTA oba na račun BRUSELJSKIH NORCEV.
ODGOVORI
0 0
Stauffenberg
20. 10. 2025 14.40
Ta nenačelnost EU mi že preseda. Ko gre za jedersko gorivo za evropske JE so tiho, ko gre za nafto in plin pa se ta preko posrednikov zopet pretaka po Evropi. Sedaj je vpršnje - zakaj nas farbajo?
ODGOVORI
0 0
enajstdvanajst1
20. 10. 2025 14.38
-1
se hecajo ??2028 ze včeraj bi bilo prepozno
ODGOVORI
1 2
deny-p
20. 10. 2025 14.37
+1
Tako se ustvarja monopol in posledično tudi cene.... Bomo pa kupovali kitajske izdelke, EU pa.si naj svoje nekam vtakne.....
ODGOVORI
2 1
Rookoko
20. 10. 2025 14.37
+0
Med tem bosta ZDA in Rusija gradile tunele in dovode plina... EU je komedija!!! Kaj bomo kupovali drag plin iz ZDa, ki ga bodo kupile od Rusije?
ODGOVORI
1 1
Banion
20. 10. 2025 14.35
+1
Na koncu se bosta pod pokroviteljem donalda ukrajina, seveda brez zelenskega in rusija pobotali, evropa pa bo izvesela s svojim sankcijami in milo prosila ruse odpuščanja. Žal sednaje evropsko vodstvo deluje pod okriljem vonov ki že dolgo niso več kot so bili nekdanji aristokrati.
ODGOVORI
2 1
Anonymous88
20. 10. 2025 14.32
+3
Kupovali bomo pa energente iz Amerike. Trump izvedel odličen posel za svojo državo, Von der Laydra pa nas bo pahnila v energetsko krizo. Pa še nihče od nas je ni volil!
ODGOVORI
5 2
gozdar1
20. 10. 2025 14.42
Putin je zapravil šanso. Seveda smo jo volili, sevada pa verjamem, da je niste v rusiji.
ODGOVORI
0 0
Slavic
20. 10. 2025 14.31
+1
Nimam besed, kaj nam počnejo!
ODGOVORI
4 3
jank
20. 10. 2025 14.30
-3
Ali sta na to pristala Putinova lakaja Orban in Fico?!?
ODGOVORI
3 6
Naš zmiraj
20. 10. 2025 14.29
+5
Večina plinovodov uničenih,rusi gradijo že tretjega na Kitajsko tokrat preko Mongolije. Mislim da bo to bolj prizadelo nas kot Rusijo
ODGOVORI
8 3
gozdar1
20. 10. 2025 14.36
-1
Je sevede, rusi to samo želijo da verjameš. Tisti plinovodi še dolgo ne bodo nadomestili evrope pa tudi kitajsci niso tako neumni, da bi se preveč vezali na ruse.
ODGOVORI
0 1
Naš zmiraj
20. 10. 2025 14.44
Zanima me zakaj so bili po evropi tudi na Krku zgrajeni že pred leti terminali za LNG . Kot da bi kdo vedel da bo vojna,slučajnosti se ne dogajajo
ODGOVORI
0 0
Antena
20. 10. 2025 14.29
+7
Bolje dražje kupovat od drugod kot pa ceneje od Rusije. Ajoj ajoj
ODGOVORI
9 2
Niko84
20. 10. 2025 14.40
Ce ti je cilj uniciti lastno gospodarstvo..je to prava pot
ODGOVORI
0 0
Capri
20. 10. 2025 14.29
+4
Na lastne stroške bo EU na novo zgradil plinovod do Rusije, potem ko bodo smetana EU politike in njihovi podložniki aretirani in obsojeni. Ni daleč ta čas. Vmes pa bodo Kitajci pohrustali ZDA, s palčkami in sojino omako.
ODGOVORI
5 1
Naš zmiraj
20. 10. 2025 14.33
+0
Še prej bodo vrnili ukradeno rusko premoženje
ODGOVORI
1 1
Magic-G-spot
20. 10. 2025 14.28
+1
Putin, ce bi bil pameten bi zdaj moral povedat, da plina v EU iz Rusije vec nebo z danasnjim dnem in je zmagal vojno.
ODGOVORI
3 2
konc
20. 10. 2025 14.25
+9
Evropsko gospodarstvo pa naj poganja kaj? Luft? EU dela škodo sama sebi. Rusija bo plin prodala drugam, EU pa ga bo veliko dražje kupovala saj vemo od kje, naša konkurenčnost pa bo še slabša kot je že. Bravo! Res, bravo, tako uspešnega potapljanja Evrope že dolgo nismo videli.
ODGOVORI
10 1
Slovenec007
20. 10. 2025 14.24
+8
Vse kaže da bomo do 2030 imeli "državljansko vojno" v EU, inflancija bo zaradi norih politik enormna, gospodarstvo bo stagniralo oz. upadalo, pridelava hrane bo otežkočena zaradi nore birokracije, kdor te politike podpira naj potem ne joka, ko ne bo mogel nahranit svoje družine.
ODGOVORI
9 1
inside1
20. 10. 2025 14.24
+4
in potem se še čudijo da je Nemčija na kolenih...koliko ni Merklova z zelenim prehodom začela uničevat so seda z zapiranjem pipice naredili. In potem naj bi bili konkurečni kitajcem..
ODGOVORI
5 1
Mens sana
20. 10. 2025 14.24
+6
..........popolna prepoved uvoza plina iz Rusije je še en izmed ukrepov, ki samo kaže na resne težave z mentalnim zdravjem politikov v EU.................., stric Duck nam ga z veseljem prodaja po 5 x ceni od nabavne pri Rusih.............
ODGOVORI
7 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306