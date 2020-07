Podrl se je vrtiljak, osem otrok poškodovanih

Sinoči okoli 20.30 je sredi vožnje razpadel vrtiljak, postavljen v vasi Kolut, poroča lokalni SO.info.org. Obvestili so jih, da je bilo v trenutku nesreče na vrtiljaku 12 ljudi, vključno z otroki, in da jih je pet resneje poškodovanih.

Po poročanju srbskega Blica je iz za zdaj še neznanih razlogov počil glavni steber na vrtiljaku: "Poškodovalo se je osem otrok, trije težje, a poškodbe niso smrtno nevarne."



Na kraj dogodka sta hitro prispeli policija in reševalna ekipa, ki je poškodovane z rešilcem prepeljala v somborsko bolnišnico. "Večinoma gre za zlome, modrice, izpahe. Vse poškodovane so napotili na nadaljnjo diagnozo. Očitno je tudi, da so doživeli velik šok," piše SO.info.org, ki od pristojnih služb, ki so izdale dovoljenje za namestitev vrtiljaka, še pričakuje odgovore.

Po podatkih Blica so v bolnišnici iz previdnosti zadržali zgolj enega otroka, sedem se jih je že lahko vrnilo domov.

O primeru je bila sprva obveščena pristojna državna tožilka, njen namestnik je zdaj že opravil preiskavo, še piše Blic. Po njegovih besedah RTS poroča, da so pristojni ugotovili, da je naprava imela certifikat.