Podrobnosti iz obtožnice: Zavadlav je mesec dni pred trojnim umorom vadil streljanje

Z vloženo obtožnico zaradi trojnega umora v Splitu 11. januarja se je končal predkazenski postopek proti 25-letnemu mornarju Filipu Zavadlavu. V dokumentu so navedene podrobnosti, ki javnosti do zdaj niso bile znane, nakazujejo pa na to, da je šlo pri krvavih zločinih za skrbno načrtovano dejanje, na katerega se je storilec pripravljal več mesecev.

Med dokaznim materialom splitskega tožilstva je tako videoposnetek iz decembra lani, s katerega je razvidno, kako Filip Zavadlav z avtomatsko puško vadi streljanje v kovinsko tarčo, ki jo je z več zadetki prerešetal, poroča Slobodna Dalmacija. V njegovem mobilnem telefonu so našli tudi fotografijo mize, na kateri je nabojnik za avtomatsko puško z več naboji ter Zavadlav, ki sedi za mizo s kalašnikovko. Tudi na nekaterih drugih fotografijah na telefonu Zavadlav v rokah drži orožje – posnete so bile v njegovem stanovanju in na prostem. Ob Filipu se na posnetku in fotografijah pojavljata še dva moška – eden prav tako strelja na tarčo, drugi pa se fotografira z orožjem v rokah. Kriminalisti so oba moška identificirali in z njima opravili razgovore.

Preiskava je pokazala, da je Zavadlav vojaško avtomatsko puško kalašnikov kalibra 7,62 mm kupil septembra lani nelegalno od neznane osebe. Že takrat je po mnenju tožilstva začel vaditi streljanje, s katerim se je pripravljal na zločine tiste krvave sobote. Smrtonosno orožje in ogromne količine streliva je kupil trdno odločen, da ga bo uporabil. Vse je hladnokrvno načrtoval in nato tudi realiziral, v obtožnici piše tožilstvo. O okrutnosti zločinov, ki jih je storil, priča tudi način, na katerega je bila trojica ubita. 25-letni Marin Boban, ki se je peljal z motorjem, je bil prerešetan z desetimi naboji. Nesrečnik je imel prestreljeno glavo, prsni koš, levo ramo, desno stegno, poleg poškodb notranjih organov so mu streli pustili sledi tudi na rebrih. 37-letnega Jurico Torlaka, ki je na motorju sedel za Marinom, je naboj zadel v levo stran prsi. Zlomil mu je rebro in prebil pljuča. Nekako je uspel priteči do dvorišča v bližnji ulici, poklicali so reševalce, ki so ga odpeljali v bolnišnico, a je tam podlegel poškodbam. 25-letnega Marina Ožića Paića, v katerega jeZavadlav streljal z razdalje okoli 60 metrov, pa sta zadela dva naboja. Eden ga je zadel v levo stran prsi, mu prebil pljuča in srce, mu zlomil dve rebri, drugi pa ga je zadel v zadnjico. Kmalu za tem, ko je ustrelil svojo tretjo žrtev, se je Zavadlav znebil puške tako, da jo je vrgel v zabojnik za smeti. Ko je policija orožje našla, je bilo v nabojniku še 12 nabojev, eden pa je bil tudi v cevi. Tako na orožju kot na torbi, v kateri ga je imel, so našli DNK Filipa Zavadlava, še poroča Slobodna Dalmacija.