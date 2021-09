Podrobnosti o reševanju skrivnostne tujke s Krka

Hrvaška gorsko-reševalna služba (HGSS) je objavila podrobnosti o reševanju za zdaj še neznane ženske, ki so jo preteklo nedeljo povsem izčrpano našli na težko dostopnem terenu na Krku.

Prijavo o dogodku so na HGSS prejeli preteklo nedeljo okoli devete ure, obvestilo je poslala Služba za iskanje in reševanje na morju. To so najprej pozvali na pomoč, a se zaradi plitvine ob obali ni mogla približati plaži Rudine na severni strani otoka, kjer se je ženska nahajala.

Kot so reševalci izvedeli od ljudi, ki so jo našli, je na plaži preživela vsaj zadnjo noč. Prvič so jo namreč opazili že večer, preden je steklo reševanje. Sama jim ni znala povedati, kako se je znašla tam, še več, spomnila se ni niti svojega imena in ni vedela niti tega, od kod prihaja. Očitno pa gre za tujko, saj se sporazumeva v tekoči angleščini.

Reševalci so ponesrečeni, ki je imela sicer le lažje poškodbe, je pa bila močno izčrpana in dehidrirana, nudili pomoč, nato pa so jo na nosilih prenesli do ceste, kjer jo je prevzela nujna medicinska pomoč.

V akciji je sodelovalo 12 reševalcev.