Podrta drevesa, odpovedani leti, brez elektrike skoraj pol milijona gospodinjstev

Velik del Walesa in jugozahodne Anglije je zajelo neurje Darragh, ki prinaša močne vetrove s hitrostjo vse do 150 km/h. Meteorološki urad je zaradi neurja, ki lahko ogrozi tudi življenja ljudi, za jugozahodni del Velike Britanije izdal rdeče opozorilo. Podrta drevesa in močni vetrovi pa so že povzročili velik izpad elektrike.

OGLAS

Neurje je že povzročilo nemalo škode, saj je na območju Walesa brez električne energije več kot 23.000 gospodinjstev. Težave povzročajo predvsem padla drevesa, ki ob močnem vetru otežujejo obnovo električne napeljave. Britanski urad za meteorologijo je izdal najvišje, rdeče vremensko opozorilo, ki opozarja na možnost smrtno nevarnih razmer. Prav tako opozarjajo, da lahko bivanje na prostem v tako močnem vetru povzroči resne poškodbe. Ljudem svetujejo, naj ostanejo v zaprtih prostorih, kolikor je to mogoče. Neurje povzroča tudi obilne padavine, pri čemer je bilo izdanih 120 opozoril za poplave v Angliji in 55 v Walesu, kjer je zemlja še vedno zelo nasičena od predhodnih neurij Bert in Conall, poroča BBC. Na Irskem so medtem izdali oranžno vremensko opozorilo pred vetrom, brez elektrike pa je ostalo približno 395.000 ljudi, podatke družbe za upravljanje, vzdrževanje in razvoj električnega omrežja ESB Networks. Zaprta sta oba mostova, ki povezujeta Anglijo in južni Wales. Na zamude in odpovedi letov opozarjata letališči Cardiff in Bristol. Letališče mesta Cardiff je vse lete danes odpovedal, potnikom pa sporočil, da se za nadaljnje informacije obrnejo na posamezne letalske družbe. Zaradi podrtih dreves pa je ustavljen tudi železniški promet zahodno od mesta Cardiff.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V Walesu so odpovedali tudi vse domače nogometne in ragbi tekme, odpovedan je celo nogometni derbi med Evertonom in Liverpoolom. V Severni Irski pa je zaradi neurja odpovedan božični sejem v Belfastu in vsi ostali božični dogodki.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia



Neurje Darragh že povzroča težave. icon-picture-layer-2 1 / 3