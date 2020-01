Podružnica Krke v Romuniji podkupovala zdravnike, da so predpisovali njihove izdelke

Vodili so celo evidenco, v njih pa imena zdravnikov, plačila, celo amortizacijske načrte povrnitve stroškov zaradi podkupnin. Iz njih je jasno razvidno, da so bili zdravniki plačani sorazmerno glede na število receptov, ki so jih izdali. To se je dogajalo več kot desetletja. Krka samo s prodajo Bilobila prek državnih zdravnikov zasluži 10 milijonov evrov na leto.

V različnih obdobjih so uporabljali različne metode podkupovanja, pravi preiskovalna novinarka Alexandra Nistoroiu. "V poznih 90. letih in na začetku leta 2000 so prodajni zastopniki od podjetja dobili denar na tekoči račun v obliki bonusa, ki so ga enostavno razdelili med zdravnike, kasneje pa so podpisovali sponzorske pogodbe, v katerih je pisalo, da podjetje sponzorira medicinsko aktivnost zdravnika."

Ko so sponzorske pogodbe postale prepovedane, so jim začeli plačevati kongrese in konference. Tudi na Palma de Malorci. "Peljali so jih npr. na dopust v Ljubljano, na obisk Krkine tovarne, njenega sedeža, jih peljali v Benetke. Zdaj pa enostavno plačajo različne kongrese in konference, odvisno od njihovega področja, in to kjerkoli po Evropi," pripoveduje Nistoroiujeva.