Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Podvig prenašal v živo, med vzponom na El Capitan strmoglavil v smrt

Yosemite, 04. 10. 2025 15.35 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
8

Priljubljen in obetaven mlad alpinist Balin Miller se je v sredo smrtno ponesrečil med vzponom na El Capitan v kalifornijskem narodnem parku Yosemite. Podvig je v živo prenašal s svojimi sledilci, ko se je zgodila tragedija. "Prišel je na vrh, a se je moral vrniti po torbo, ki se je med dvigovanjem zataknila v skalah. Padel je, ko jih je poskušal izvleči," je dejal eden od njegovih sledilcev.

23-letni Balin Miller iz Anchoragea je že dosegel vrh 900 metrov visoke granitne stene El Capitan (enega najbolj znanih in zahtevnih skalnih vzponov na svetu), ko se je njegova torba z opremo zataknila v skalah. Še vedno pripet na vrv se je Miller vrnil po torbo, ko se je zgodila nesreča, je po poročanju Los Angeles Timesa na družbenem omrežju zapisal znani fotograf iz narodnega parka Yosemite Tom Evans.

"Njegova vrv ni dosegla lokacije s torbo, vendar pa se očitno tega ni zavedal," je dodal Evans, ki je spremljal podvig vplivneža. Miller se je tako spustil vse do konca vrvi, nato pa strmoglavil v globel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot poroča portal, je spuščanje po vrvi pogosta napaka, ki je velikokrat tudi smrtonosna, a jo je mogoče preprečiti, če alpinist na koncu vrvi zaveže trden vozel. A nekateri športniki se temu varovalu z željo po večji učinkovitosti odpovedo. Vozel se namreč lahko zatakne v rastlinju ali v razpokah, kar jim naloži dodatno delo ter jih posledično upočasni.

Uradniki narodnega parka Yosemite se javno še niso odzvali na nesrečo ter pojasnili, kako je do nje prišlo. Je pa smrt vplivneža potrdila njegova mama Jeanine Girard-Moorman. "Plezal je že od malih nog. Plezanje je oboževal in nikoli ga nista zanimala denar ali slava," je dejala po poročanju Daily Maila.

"Moje srce se je razbilo na milijon koščkov. Ne vem, kako bom prebrodila to tragedijo. Tako zelo ga imam rada," je še zapisala na družbenem omrežju ter celotno dogajanje označila za nočno moro.

El Capitan
El Capitan FOTO: Profimedia

Miller ni bil ravno znano ime v svetu plezanja, vendar so bili njegovi podvigi dovolj impresivni, da so pritegnili pozornost drugih plezalcev in gorskih navdušencev. Izvedel je alpinistične podvige v Patagoniji in Sierra Nevadi, z junijskim vzponom na zahtevno južno steno Denalija, najvišjega vrha Severne Amerike, pa se je prebil med elitne plezalce.

El Capitan ne privablja le plezalcev z vsega sveta, temveč služi tudi kot destinacija za fotografe, snemalce in ambiciozne vplivneže na družbenih omrežjih. Je ena najbolj fotografiranih skalnih formacij na svetu.

el capitan alpinizem tragedija smrt Balin Miller
Naslednji članek

Napad na ukrajinski potniški vlak: 'Niso mogli ne vedeti, da napadajo civiliste'

Naslednji članek

Sodelavki v pijačo dodajala jedke kemikalije, grozi ji do 20 let zapora

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Podlesničar
04. 10. 2025 18.53
Pred par leti je izjemen alpinist umrl na isti način... ni mel vozla na konc štrika, noro.
ODGOVORI
0 0
daiči
04. 10. 2025 18.39
+0
a jm je res treba po teh strmh skalah tkole plezat, pa doma je nevarn d gres z lojtro u jabuk al pa cesno, tile norci pa tkole, nimajo instinkta preziveja nula od nule, noro kaj se grejo..
ODGOVORI
2 2
Podlesničar
04. 10. 2025 18.52
A si sploh prebral?
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
04. 10. 2025 18.24
+3
statistika, move on. nisem ga poznal on pa ne mene.
ODGOVORI
3 0
Watcherman
04. 10. 2025 18.22
+9
Bedaki nimajo kaj bolj pametnega in varnega za početi kot po skalah plezati in si življenje ogrožati.
ODGOVORI
9 0
Peklenšček
04. 10. 2025 18.16
+6
Ja, ni videti da je padu :( , slabo je snemal . Sicer pa je tudi nek Kisajski vplivnež snemal let s helikopterjem pred tednom in medtem umrl. Žalosti me, da je Kitajcu takrat sledilo kakih 100 radovednežev, tukaj pa vrjetno še manj, poraja se vprašanje koliko ti vplivneži dejansko cenijo in se zavedajo svoje minljivosi ?? IQ je vrjetno njihova šibka točka .
ODGOVORI
6 0
jedupančpil
04. 10. 2025 18.08
-2
Pravilno
ODGOVORI
1 3
Delavec_Slo
04. 10. 2025 17.59
-3
Fajn!
ODGOVORI
2 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256