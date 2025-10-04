Podvig prenašal v živo, med vzponom na El Capitan strmoglavil v smrt

Priljubljen in obetaven mlad alpinist Balin Miller se je v sredo smrtno ponesrečil med vzponom na El Capitan v kalifornijskem narodnem parku Yosemite. Podvig je v živo prenašal s svojimi sledilci, ko se je zgodila tragedija. "Prišel je na vrh, a se je moral vrniti po torbo, ki se je med dvigovanjem zataknila v skalah. Padel je, ko jih je poskušal izvleči," je dejal eden od njegovih sledilcev.

23-letni Balin Miller iz Anchoragea je že dosegel vrh 900 metrov visoke granitne stene El Capitan (enega najbolj znanih in zahtevnih skalnih vzponov na svetu), ko se je njegova torba z opremo zataknila v skalah. Še vedno pripet na vrv se je Miller vrnil po torbo, ko se je zgodila nesreča, je po poročanju Los Angeles Timesa na družbenem omrežju zapisal znani fotograf iz narodnega parka Yosemite Tom Evans. "Njegova vrv ni dosegla lokacije s torbo, vendar pa se očitno tega ni zavedal," je dodal Evans, ki je spremljal podvig vplivneža. Miller se je tako spustil vse do konca vrvi, nato pa strmoglavil v globel.

Kot poroča portal, je spuščanje po vrvi pogosta napaka, ki je velikokrat tudi smrtonosna, a jo je mogoče preprečiti, če alpinist na koncu vrvi zaveže trden vozel. A nekateri športniki se temu varovalu z željo po večji učinkovitosti odpovedo. Vozel se namreč lahko zatakne v rastlinju ali v razpokah, kar jim naloži dodatno delo ter jih posledično upočasni. Uradniki narodnega parka Yosemite se javno še niso odzvali na nesrečo ter pojasnili, kako je do nje prišlo. Je pa smrt vplivneža potrdila njegova mama Jeanine Girard-Moorman. "Plezal je že od malih nog. Plezanje je oboževal in nikoli ga nista zanimala denar ali slava," je dejala po poročanju Daily Maila. "Moje srce se je razbilo na milijon koščkov. Ne vem, kako bom prebrodila to tragedijo. Tako zelo ga imam rada," je še zapisala na družbenem omrežju ter celotno dogajanje označila za nočno moro.

El Capitan FOTO: Profimedia icon-expand