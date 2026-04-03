Podzemna gradnja pod Belo hišo: Več kot le plesna dvorana

Delavci že tedne izkopavajo območje nekdanjega Predsedniškega centra za izredne razmere (PEOC), ki so ga zgradili med drugo svetovno vojno kot zatočišče za predsednika in vrh države. Bunker so med drugim uporabili ob terorističnih napadih 11. septembra, ko so vanj umaknili podpredsednika Dicka Cheneyja, kasneje pa tudi predsednika Georgea W. Busha. Tja so odpeljali tudi Donalda Trumpa med protesti leta 2020.
Trump po navedbah The New York Timesa trdi, da nova plesna dvorana ni le reprezentančni objekt, temveč ključni del varnostne infrastrukture. Po njegovih besedah bo služila kot zaščitna struktura za obsežen podzemni vojaški kompleks, ki naj bi vključeval bombna zaklonišča, bolnišnico, napredne komunikacijske sisteme ter zaščito pred biološkimi grožnjami. Stavba naj bi bila odporna proti napadom z droni in strelnim orožjem, z uporabo neprebojnega stekla.
Projekt pa spremljajo pravni zapleti. Zvezni sodnik Richard J. Leon je gradnjo začasno ustavil, saj naj bi zahtevala odobritev kongresa. Trumpova administracija se je pritožila in poudarja, da so dela nujna za varnost države, kar naj bi bilo izvzeto iz sodne prepovedi.
Tajna služba je na sodišču večkrat opozorila, da bi prekinitev del lahko ogrozila življenja in onemogočila izpolnjevanje njihove zaščitne naloge. Kljub temu sodnik teh argumentov večinoma ni sprejel, ob tem pa je zapisal: "Čeprav resno jemljem pomisleke vlade glede varnosti Bele hiše in predsednika samega, je obstoj 'velike luknje' ob Beli hiši seveda problem, ki ga je ustvaril sam predsednik!"
Veliko podrobnosti ostaja neznanih: kdo natančno v vojski sodeluje, kakšni bodo končni stroški ter kako bo objekt vzdrževan. Uradniki Bele hiše in predstavniki administracije se, kot poroča The New York Times, sklicujejo na tajnost podatkov in javnosti ne razkrivajo dodatnih informacij.
