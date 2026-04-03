Podzemna gradnja pod Belo hišo: Več kot le plesna dvorana

Delavci že tedne izkopavajo območje nekdanjega Predsedniškega centra za izredne razmere (PEOC), ki so ga zgradili med drugo svetovno vojno kot zatočišče za predsednika in vrh države. Bunker so med drugim uporabili ob terorističnih napadih 11. septembra, ko so vanj umaknili podpredsednika Dicka Cheneyja, kasneje pa tudi predsednika Georgea W. Busha. Tja so odpeljali tudi Donalda Trumpa med protesti leta 2020.

Trump po navedbah The New York Timesa trdi, da nova plesna dvorana ni le reprezentančni objekt, temveč ključni del varnostne infrastrukture. Po njegovih besedah bo služila kot zaščitna struktura za obsežen podzemni vojaški kompleks, ki naj bi vključeval bombna zaklonišča, bolnišnico, napredne komunikacijske sisteme ter zaščito pred biološkimi grožnjami. Stavba naj bi bila odporna proti napadom z droni in strelnim orožjem, z uporabo neprebojnega stekla.