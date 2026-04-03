Tujina

Podzemna gradnja pod Belo hišo: Več kot le plesna dvorana

Washington, 03. 04. 2026 10.41 pred 25 dnevi 2 min branja 22

Avtor:
L.M.
Gradnja plesne dvorane

Medtem ko javnost večinoma razpravlja o razkošni plesni dvorani, ki jo načrtuje predsednik Donald Trump, se bistveno zahtevnejši in dražji del projekta skriva pod zemljo. Prav tam poteka obsežna prenova ene najbolj varovanih lokacij v ZDA, predsedniškega bunkerja pod Belo hišo.

Delavci že tedne izkopavajo območje nekdanjega Predsedniškega centra za izredne razmere (PEOC), ki so ga zgradili med drugo svetovno vojno kot zatočišče za predsednika in vrh države. Bunker so med drugim uporabili ob terorističnih napadih 11. septembra, ko so vanj umaknili podpredsednika Dicka Cheneyja, kasneje pa tudi predsednika Georgea W. Busha. Tja so odpeljali tudi Donalda Trumpa med protesti leta 2020.

Trump po navedbah The New York Timesa trdi, da nova plesna dvorana ni le reprezentančni objekt, temveč ključni del varnostne infrastrukture. Po njegovih besedah bo služila kot zaščitna struktura za obsežen podzemni vojaški kompleks, ki naj bi vključeval bombna zaklonišča, bolnišnico, napredne komunikacijske sisteme ter zaščito pred biološkimi grožnjami. Stavba naj bi bila odporna proti napadom z droni in strelnim orožjem, z uporabo neprebojnega stekla.

FOTO: Profimedia

Projekt pa spremljajo pravni zapleti. Zvezni sodnik Richard J. Leon je gradnjo začasno ustavil, saj naj bi zahtevala odobritev kongresa. Trumpova administracija se je pritožila in poudarja, da so dela nujna za varnost države, kar naj bi bilo izvzeto iz sodne prepovedi.

Tajna služba je na sodišču večkrat opozorila, da bi prekinitev del lahko ogrozila življenja in onemogočila izpolnjevanje njihove zaščitne naloge. Kljub temu sodnik teh argumentov večinoma ni sprejel, ob tem pa je zapisal: "Čeprav resno jemljem pomisleke vlade glede varnosti Bele hiše in predsednika samega, je obstoj 'velike luknje' ob Beli hiši seveda problem, ki ga je ustvaril sam predsednik!"

Veliko podrobnosti ostaja neznanih: kdo natančno v vojski sodeluje, kakšni bodo končni stroški ter kako bo objekt vzdrževan. Uradniki Bele hiše in predstavniki administracije se, kot poroča The New York Times, sklicujejo na tajnost podatkov in javnosti ne razkrivajo dodatnih informacij.

KOMENTARJI22

punkracij
03. 04. 2026 20.35
Nihče ni večen,vsakemu se izteče pa naj bo to v bunkerju ali zunaj le tega.
Dragica Cegler
03. 04. 2026 16.52
A se niso enkrat v levici drli,da Janša pid DZ koplje rov.?Me zanima,če so ga že našli,ker so imeli 4 leta časa.
BBcc
03. 04. 2026 16.15
Zase bo poskrbel. Rajo pa klinc gleda. Enako kot prinas desničarji.
anatomija
03. 04. 2026 16.14
vedno bolj oponaša Putina . Ko bo Bunker končan se bo tudi Trump zaklenil v njega
Stojadina-sportiva
03. 04. 2026 15.36
Amerigosi glede na to koliko imajo masla na glavi čez zgodovino, se ne bi čudil če bi celo ameriko podzemljili. Ko se bo bumeranga sejanja vseh konfliktov vrnil, zna bit pestro...
Slovenska pomlad
03. 04. 2026 15.19
Od samega začetka gradi bunker,da se bo skril pred besnim ljudstvom.
SpamEx
03. 04. 2026 14.49
De Bill oranžni
brezveze13
03. 04. 2026 14.48
pa le ni trampek s svojo ameriko takšna biba , če ga je strah in si gradi bunker ala TITO
NeXadileC
03. 04. 2026 14.43
Gradnja? Najbrž dogradnja...
Sl0venc
03. 04. 2026 14.40
Saj se da narediti tako atomsko bombo, ki lahko skuri vse tudi nekaj km globoko.
Kostorog
03. 04. 2026 14.35
Izraelci so prišli k janezu po načrte za bunker za oranžnega gumpeca, ma jajo prakso v skrivanju.
Kostorog
03. 04. 2026 14.31
Misli da se bo skril v bunker, ko ga mučenik najde gre z bunkerjem vred v nebesa.
Potouceni kramoh
03. 04. 2026 14.23
Donny kopira bunkersko klet na Trstenjakovi kjer se lahk Janez v miru pogovarja z židovskimi ovaduhi.
Mens sana
03. 04. 2026 14.09
.................podzemna bivališča so značilna za krte in diktatorje........................
Kostorog
03. 04. 2026 14.32
Pa tudi voluharje, podgane in štakorje.
tech
03. 04. 2026 14.01
Kaj Trump pričakuje napad vesoljcev? Tak ima skisane možgane, da je tudi to mogoče.
simc167
03. 04. 2026 13.47
Oranžni je bolj bolan kot janša. Tudi on gre po njegovih stopinjah.🤮🤮🤮🤮
M_teoretik
03. 04. 2026 13.34
Eh, Dony. Tud v tem bunkerju, te bodo najdli, ko narod dokončno spregleda!?
Kviz
03. 04. 2026 13.20
Če bi bila naša vlada kaj sposobna bi lahko zgradili tudi mnogo več kot do sedaj. Je pa res da je lažje ukrasti kot kaj narediti.
Normalka
03. 04. 2026 14.32
Tako sposobna kot desna Trumpova, ki uničuje ves svet, kajne?
borjac
03. 04. 2026 11.06
Bunker za Diktatorja Trumpa pod belo hišo , zadnji bunker v Berlinu za diktatorja dolfija je imel slab konec.....
bibaleze
