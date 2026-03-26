'Pogajajo se in si močno želijo dogovora, vendar se bojijo povedati'

"Pogajajo se in si hudo želijo dogovora, vendar se to bojijo povedati, ker menijo, da jih bodo ubili lastni ljudje. Prav tako se bojijo, da jih bomo ubili mi," je dejal Trump, ki je v zadnjih dneh večkrat govoril o pogajanjih med stranema.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je pred tem v sredo zatrdil, da se Iran ne namerava pogajati z ZDA.

Trump je pred republikanci v sredo še ponovil, da povsem uničujejo Iran, demokrate pa je obtožil, da želijo zmanjšati pomen velikega uspeha, ki so ga dosegli v Iranu.