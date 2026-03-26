Tujina

'Pogajajo se in si močno želijo dogovora, vendar se bojijo povedati'

Washington, 26. 03. 2026 06.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo znova zatrdil, da se Iran pogaja z ZDA in si močno želi dogovora. Tiste, ki se pogajajo, pa naj bi bilo to strah priznati, je na prireditvi za zbiranje denarja za republikanske kongresne kandidate po poročanju ameriških medijev dejal Trump.

"Pogajajo se in si hudo želijo dogovora, vendar se to bojijo povedati, ker menijo, da jih bodo ubili lastni ljudje. Prav tako se bojijo, da jih bomo ubili mi," je dejal Trump, ki je v zadnjih dneh večkrat govoril o pogajanjih med stranema.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je pred tem v sredo zatrdil, da se Iran ne namerava pogajati z ZDA.

Trump je pred republikanci v sredo še ponovil, da povsem uničujejo Iran, demokrate pa je obtožil, da želijo zmanjšati pomen velikega uspeha, ki so ga dosegli v Iranu.

Izraz 'vojna'

Dodal je, da demokratom ni všeč izraz vojna, ker bi moral zanjo dobiti odobritev kongresa, zato da bo sam uporabljal izraz vojaška operacija. Trump je doslej v mesecu dni posredovanja proti Iranu redno uporabljal izraz vojna, čeprav zanjo ni dobil odobritve kongresa, kot to zahteva ustava.

Preberi še Iran naj bi zavrnil ameriški predlog za končanje vojne

Admiral Brad Cooper je v videu, ki ga je objavilo centralno poveljstvo, v sredo zatrdil, da so ZDA zadele dve tretjini iranskih tovarn streliva - raket, dronov in mornariških proizvodnih zmogljivosti. "Smo na poti, da povsem uničimo iranski širši vojaški proizvodni aparat," je izjavil admiral.

Dodal je, da so doslej zadeli več kot 10.000 tarč, skupaj z Izraelci pa še tisoč več. Uničili naj bi 92 odstotkov največjih iranskih vojaških ladij.

Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je v sredo med uradnim krščanskim bogoslužjem v Pentagonu glasno molil, naj vsak naboj najde svojo tarčo. Bral je molitev, ki naj bi jo vojakom pred zajetjem predsednika Venezuele Nicolasa Madura izrekel vojaški kaplan, in jo prenesel na vojno poroti Iranu, poroča med drugim televizija MS NOW.

Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
