'Pogajajo se in si močno želijo dogovora, vendar se bojijo povedati'

"Pogajajo se in si hudo želijo dogovora, vendar se to bojijo povedati, ker menijo, da jih bodo ubili lastni ljudje. Prav tako se bojijo, da jih bomo ubili mi," je dejal Trump, ki je v zadnjih dneh večkrat govoril o pogajanjih med stranema.
Iranski zunanji minister Abas Aragči je pred tem v sredo zatrdil, da se Iran ne namerava pogajati z ZDA.
Trump je pred republikanci v sredo še ponovil, da povsem uničujejo Iran, demokrate pa je obtožil, da želijo zmanjšati pomen velikega uspeha, ki so ga dosegli v Iranu.
Izraz 'vojna'
Dodal je, da demokratom ni všeč izraz vojna, ker bi moral zanjo dobiti odobritev kongresa, zato da bo sam uporabljal izraz vojaška operacija. Trump je doslej v mesecu dni posredovanja proti Iranu redno uporabljal izraz vojna, čeprav zanjo ni dobil odobritve kongresa, kot to zahteva ustava.
Admiral Brad Cooper je v videu, ki ga je objavilo centralno poveljstvo, v sredo zatrdil, da so ZDA zadele dve tretjini iranskih tovarn streliva - raket, dronov in mornariških proizvodnih zmogljivosti. "Smo na poti, da povsem uničimo iranski širši vojaški proizvodni aparat," je izjavil admiral.
Dodal je, da so doslej zadeli več kot 10.000 tarč, skupaj z Izraelci pa še tisoč več. Uničili naj bi 92 odstotkov največjih iranskih vojaških ladij.
Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je v sredo med uradnim krščanskim bogoslužjem v Pentagonu glasno molil, naj vsak naboj najde svojo tarčo. Bral je molitev, ki naj bi jo vojakom pred zajetjem predsednika Venezuele Nicolasa Madura izrekel vojaški kaplan, in jo prenesel na vojno poroti Iranu, poroča med drugim televizija MS NOW.
