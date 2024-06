Pogajanja glede sporazuma WHO zaključena brez preboja

"To ni neuspeh. Ničesar ne smete obžalovati, saj ste se potrudili po svojih najboljših močeh," je danes po koncu pogovorov v Ženevi dejal generalni sekretar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Države članice WHO po navedbah AFP sicer podpirajo nadaljnja prizadevanja za oblikovanje sporazuma. Tedros jih je ob tem pozval, naj to razumejo kot "dobro priložnost, da se ponovno okrepijo, preusmerijo in se še bolj zavzamejo za to, da bi dosegli, kar si želimo".

194 državam članicam organizacije skupaj s pogajalci tako v nasprotju z željami vodstva WHO ni uspelo doseči dogovora pred začetkom 77. zasedanja Svetovne zdravstvene skupščine (WHA), najvišjega organa WHO, ki bo med 27. majem in 1. junijem potekalo v Ženevi.