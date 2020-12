Pogajanja med EU in Veliko Britanijo se nadaljujejo

"Zadeva je še vedno blokirana,"je povedal evropski diplomat.

Drugi pa je dodal, da je Bruselj že podal Londonu svoj zadnji predlog glede ribištva in da mora odločitev sedaj sprejeti britanski premierBoris Johnson. "Če Velika Britanija ne sprejme zadnje ponudbe EU, potem ne bo dogovora glede ribištva,"je dodal.

Glavni pogajalec EU Michel Barnier je predlagal, da bi se evropski ribiči odpovedali skoraj četrtini vrednosti rib, ki jih trenutno ulovijo v britanskih vodah. London pa si želi več kot polovico. Predlaga tudi, da bi kompromis trajal tri leta, nato pa bi se ponovno pogajali. EU bi se o tem znova pogajala šele čez sedem let.

Evropski parlament je sicer poudaril, da morajo dogovor skleniti do nedelje zvečer, da bi lahko postopkovno za uveljavitev še ulovili rok do konca leta.

Evropska komisija je sicer objavila načrt usmerjenih ukrepov, ki zagotavljajo osnovno povezanost zračnega in cestnega prometa med EU in Združenim kraljestvom ter omogoča vzajemni dostop ribiških plovil do voda obeh strani. Namen je premostiti obdobje, ko ne bi bilo nobenega dogovora.

Vrstijo se pozivi, da zmanjkuje časa za sklenitev dogovora. Britanski premier Johnson je pogajanja, ki so v sklepni fazi, označil za težka.