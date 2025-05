'Pogajanja ne vodijo nikamor': Trump za 50-odstotne carine iz EU

Kot je zapisal Donald Trump, se je z EU zelo težko soočati. "Njihove močne trgovinske ovire, davki na dodano vrednost, absurdne kazni za podjetja, nemonetarne trgovinske ovire, monetarne manipulacije, nepoštene in neupravičene tožbe proti ameriškim podjetjem ter drugo so privedli do trgovinskega primanjkljaja z ZDA v višini več kot 250 milijonov dolarjev na leto, kar je popolnoma nesprejemljivo," je navedel.

Ker pogajanja ZDA z EU "ne vodijo nikamor", predlaga uvedbo 50-odstotnih carin na celoten uvoz iz EU v ZDA. "Carine ne bo, če bo izdelek narejen v Združenih državah Amerike," je dodal.

Trump je v minulih mesecih uvedel 25-odstotne dodatne carine na uvoz avtomobilov, jekla in aluminija ter 10-odstotne dodatne carine na uvoz večine preostalega blaga v državo. Za približno 60 držav in EU je napovedal še višje tako imenovane vzajemne carine, a jih je tik po uveljavitvi zamrznil za 90 dni.

EU je v odziv na to odločitev sredi aprila za tri mesece preložila začetek izvajanja carinskih protiukrepov, ki jih je sprejela kot odgovor na carine na uvoz jekla in aluminija.