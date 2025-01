Pogajanja o premirju: Hamas naj bi v prvi fazi izpustil 33 talcev

Izrael in Hamas sta tik pred tem, da skleneta dogovor o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev. Ta bi lahko bil dosežen že v nekaj urah ali dneh. Pricurljale pa so že nekatere podrobnosti dogovora, v okviru katerega naj bi v prvi fazi izpustili 33 talcev.

Izraelci opazujejo bombardiranje v Gazi FOTO: AP icon-expand

Že v ponedeljek je ameriški predsednik Joe Biden dejal, da je dogovor med Izraelom in Hamasom "na robu" uresničitve in da njegova administracija pospešeno dela na tem. Biden se je v nedeljo pogovarjal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, v ponedeljek pa s katarskim šejkom Tamimom bin Hamadom Al Thanijem, ki deluje kot posrednik med nasprotnima stranema. "Dogovor, ki smo ga oblikovali, bi osvobodil talce, ustavil spopade, zagotovil varnost Izraelu in omogočil, da bi znatno povečali humanitarno pomoč Palestincem, ki so grozno trpeli v tej vojni, ki jo je sprožil Hamas. Šli so skozi pekel," je dejal Biden. Neimenovani izraelski uradnik je za Reuters prav tako potrdil, da so pogajanja v Dohi v "napredni fazi" in da je dogovor možen v naslednjih urah ali dneh. Podobno je za BBC povedal neimenovani palestinski uradnik, ki je seznanjen s potekom pogajanj. Iz Dohe tako prihaja previden optimizem, da bi lahko kmalu obelodanili dogovor za prekinitev 15-mesečnega obleganja Gaze, zagotovili pomoč obubožanim Palestincem in vrnitev več deset talcev, ki jih Hamas zadržuje od napada na Izrael 7. oktobra 2023. Tudi novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je za Newsmax dejal, da razume, da je "prišlo do rokovanja in da zaključujejo". Trumpov posebni odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff pa je dejal, da med pogajanji sodeluje z uradniki Bidnove administracije in upa, da bodo dogovor o začasni prekinitvi ognja dosegli še pred Trumpovo inavguracijo, ki bo v ponedeljek.

Izraelska protestnica v Tel Avivu z napisom na rokah: Ustavite vojno FOTO: AP icon-expand

Pricurljalo nekaj podrobnosti dogovora Dva izraelska uradnika sta po poročanju CNN dejala, da naj bi v prvi fazi dogovora Hamas izpustil 33 talcev. Po navedbah izraelskih oblasti Hamas na območju Gaze še vedno zadržuje 94 od 251 talcev, od katerih naj bi jih bilo nekaj mrtvih.

Hamas je med svojim napadom na Izrael 7. oktobra 2023 zajel 251 ljudi. Izraelska vlada trdi, da jih je 94 še vedno v Gazi. Večina od 157 talcev, ki so se vrnili v Izrael, je bila izpuščena po doseženem dogovoru s Hamasom konec leta 2023.

Izrael verjame, da je večina od 33 talcev, ki naj bi jih izpustili v prvi fazi dogovora, živih. Prva faza naj bi vključevala 42-dnevno prekinitev ognja. Danes naj bi v Dohi potekal zadnji krog pogovorov, na katerih bi dorekli še morebitna odprta vprašanja. Prav tako pa naj bi se danes nekatere družine talcev srečale z izraelskim premierjem Netanjahujem, poroča CNN. Vodja palestinske komisije za zapornike in nekdanje zapornike, Kadura Fares, je v ponedeljek za CNN povedal, da je odpotoval v Doho, kjer naj bi pogajalcem svetoval o seznamu zapornikov, ki jih je treba izpustiti v okviru dogovora. Izpustitev 33 talcev je torej zgolj prva faza dogovora, nato bi se 16. dan od uveljavitve tega dogovora začela pogajanja za drugo fazo dogovora, s katerim naj bi se končala vojna. V skladu z najnovejšimi predlogi bi izraelske sile v prvi fazi dogovora ohranile prisotnost vzdolž Filadelfijskega koridorja, ozkega pasu ob meji med Egiptom in Gazo. Prisotnost izraelskih vojakov vzdolž koridorja je bil eden od kamnov spotike, zaradi katerega so propadla septembrska pogajanja. Izrael naj bi ohranil tudi varovano območje znotraj Gaze vzdolž meje z Izraelom, je dejal neimenovani uradnik, ki pa ni pojasnil, kako široko bi bilo to območje. Hamasov uradnik je za CNN dejal, da si želijo, da bi se tamponska cona vrnila na tisto, ki je veljala pred 7. oktobrom 2023, kar je 300–500 metrov od mejne črte. Izrael naj bi sicer zahteval 2000 metrov. Dogovor naj bi vključeval tudi zagotovilo, da bi se prebivalci severne Gaze lahko svobodno vrnili na severni del pasu, a izraelski uradnik pravi, da bodo tam veljali posebni "varnostni ukrepi".