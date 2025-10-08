Pogajanja v Egiptu: Hamas s seznamom zapornikov za izmenjavo s talci

Dodal je še, da je Hamas predložil seznam zapornikov, za katere želi, da jih Izrael izpusti v prvi fazi premirja. V zameno naj bi Hamas izpustil 47 talcev, ki jih zadržuje v enklavi, še poroča AFP .

"Posredniki si prizadevajo za odstranitev vseh ovir za implementacijo prekinitve ognja, med vsemi stranmi pa prevladuje optimizem, " je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik Hamasa.

Sprti strani se sicer o terminu izvedbe prve faze mirovnega načrta še nista dogovorili, je za tiskovno agencijo Reuters povedal palestinski vir.

V egiptovskem letovišču Šarm el Šejk se bo danes nadaljeval tretji dan posrednih pogajanj med delegacijama Izraela in Hamasa. Pogovorom se bo pridružila ameriška delegacija pod vodstvom odposlanca Steva Witkoffa, pa tudi turška delegacija in katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani. Prisoten bo tudi zet ameriškega predsednika Jared Kushner.

Namen pogajanj je implementacija mirovnega načrta, ki ga je nedavno predstavil predsednik ZDA Donald Trump. Ta predvideva osvoboditev talcev, konec operacij izraelskih sil, njihov umik iz enklave in okrepljeno dostavo pomoči. Sledila bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.

Trump je v torek ob drugi obletnici napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 znova izrazil prepričanje, da so blizu dogovoru o končanju konflikta. Kot je danes sporočil urad turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, pa je Trump tudi prosil Ankaro, naj prepriča Hamas v sprejetje njegovega načrta.