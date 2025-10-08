Svetli način
Tujina

Pogajanja v Egiptu: Hamas s seznamom zapornikov za izmenjavo s talci

Šarm el Šejk, 08. 10. 2025 11.48 | Posodobljeno pred 18 minutami

STA , D. S.
Hamas je med mirovnimi pogajanji v Egiptu predložil seznam zapornikov, za katere želi, da se jih izpusti v okviru izmenjave z zajetimi talci, je sporočil predstavnik tega palestinskega islamističnega gibanja. Dodal je še, da pogajanja za končanje konflikta potekajo v duhu optimizma.

"Posredniki si prizadevajo za odstranitev vseh ovir za implementacijo prekinitve ognja, med vsemi stranmi pa prevladuje optimizem," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal predstavnik Hamasa.

Dodal je še, da je Hamas predložil seznam zapornikov, za katere želi, da jih Izrael izpusti v prvi fazi premirja. V zameno naj bi Hamas izpustil 47 talcev, ki jih zadržuje v enklavi, še poroča AFP.

Izpuščeni palestinski zapornik
Izpuščeni palestinski zapornik FOTO: Profimedia

Sprti strani se sicer o terminu izvedbe prve faze mirovnega načrta še nista dogovorili, je za tiskovno agencijo Reuters povedal palestinski vir.

Protestniki so v Tel Avivu pozivali k izpustitvi talcev
Protestniki so v Tel Avivu pozivali k izpustitvi talcev FOTO: Profimedia

V egiptovskem letovišču Šarm el Šejk se bo danes nadaljeval tretji dan posrednih pogajanj med delegacijama Izraela in Hamasa. Pogovorom se bo pridružila ameriška delegacija pod vodstvom odposlanca Steva Witkoffa, pa tudi turška delegacija in katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani. Prisoten bo tudi zet ameriškega predsednika Jared Kushner.

Namen pogajanj je implementacija mirovnega načrta, ki ga je nedavno predstavil predsednik ZDA Donald Trump. Ta predvideva osvoboditev talcev, konec operacij izraelskih sil, njihov umik iz enklave in okrepljeno dostavo pomoči. Sledila bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo.

Trump je v torek ob drugi obletnici napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 znova izrazil prepričanje, da so blizu dogovoru o končanju konflikta. Kot je danes sporočil urad turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, pa je Trump tudi prosil Ankaro, naj prepriča Hamas v sprejetje njegovega načrta.

hamas izrael seznam zaporniki talci
Naslednji članek

Po 35 letih spet skupaj: Avstrijki so zamenjali po rojstvu

Watchy
08. 10. 2025 12.07
+3
Pogrešam isis in njihove showe.
