Prekinitev ognja v Gazi: predstavnikov Hamasa ni na pogajanjih v Dohi

Hamas je pred začetkom pogovorov poudaril, da se ne bo pogajal o nobenih novih pogojih za premirje ali izpustitev talcev. Posredniki upajo, da bo nadaljevanje pogajanj z morebitno sklenitvijo dogovora odvrnilo Iran od pričakovanega napada na Izrael.

Bela hiša je pred današnjim začetkom pogovorov strani pozvala, naj se pogajanj udeležijo. Izrael in Hamas pa je Washington pozval k pripravljenosti na kompromis. "Obe strani morata skleniti kompromis," je za CNN dejal tiskovni predstavnik Bele hiše za nacionalno varnost John Kirby.

Pogovore je pozneje označil za "obetaven začetek" in izrazil pričakovanje, da se bodo nadaljevali še v petek. "Smo na točki, ko je okvir sporazuma splošno sprejet in vrzeli, ki jih je treba zapolniti, zadevajo njegovo izvajanje," je pojasnil.

Pogajanja v Dohi so po njegovih besedah namreč namenjena podrobnostim izvajanja sporazuma. "Včasih je najtežje ob koncu pogajanj, ko se govori o takšnih podrobnostih," je dejal Kirby. Izrazil je upanje, da bo v prihodnjih urah in dneh prišlo do napredka. "Še vedno je veliko dela," je dodal Kirby in ocenil, da danes ni pričakovati zaključka razprav.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken in katarski premier Mohamed bin Abdulrahman pa sta opozorila tako Iran in Hamas kot Izrael, da "nobena stran v regiji ne sme delovati v smeri spodkopavanja prizadevanj za sklenitev dogovora," je sporočil State Department.