Med neurjem na Hrvaškem poginile štorklje, ki so v gnezdih varovale mladiče

Naselje Bošnjaci je neurje s točo popolnoma prerešetalo. Uničene so strehe, fasade in okna hiš, pa avtomobili in pridelek na vrtovih.

V naselju je na lesenih stebrih in dimnikih okoli 15 do 20 gnezd, vsaj štiri so popolnoma uničena, v drugih je del štorklje družine ostal v gnezdu, nekatere živali pa so padle na tla. Najmanj deset štorkelj je poginilo, nekatera pa so tako poškodovana, da ne morejo vstati.

V štirih popolnoma uničenih gnezdih, ki so bila na dimnikih muzeja v mestu, ni niti ene štorklje več.

Center za oskrbo živali iz okolice Slavonskega Broda je za Jutranji sporočil, da so jih prebivalci obvestili o poginu 10 do 15 živali. Medtem tudi druga zavetišča naprošajo občane, naj jih obvestijo o poškodovanih in poginulih živalih, ne samo štorkljah, da jih prevzamejo in oskrbijo, poroča Dnevnik.hr.