Poginil Cassius, največji krokodil v ujetništvu

"Cassiusa bomo zelo pogrešali, a naša ljubezen in spomini nanj bodo za vedno ostali v naših srcih," so zapisali na spletni strani habitata Marineland Melanesia. Dodali so tudi, da je bil krokodil v zelo slabem zdravstvenem stanju že od 15. oktobra.

Cassius je sicer v zatočišču živel že od leta 1987, potem ko so ga tja prepeljali s sosednjega severnega ozemlja, kjer so krokodili ključni del turistične industrije. Živel je v divjini, kjer so ga poznali po tem, da je lovil in jedel govedo ter napadal tudi propelerje čolnov.