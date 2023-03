Poginila je Kiska, najbolj osamljena orka na svetu

Kiska je bila stara 47 let in je v MarineLandu živela vse od leta 1979, ko so jo ujeli v islandskih vodah. V ujetništvu pa je nekaj let živela z drugimi orkami in je bila, kot pravijo njeni trenerji, bolj vesela in srečna. Dolga leta je nastopala v predstavah v MarineLandu, vendar ne v zadnjem desetletju. Od leta 2011 je v manjšem bazenu živela popolnoma sama.

Skupina za pravice živali PETA je Kisko opisala kot "najbolj osamljeno orko na svetu, katere življenje je zaznamovala tragedija za tragedijo". Kiskinih pet mladičev je namreč poginilo, še preden so dopolnili sedem let.

Organizacije za živalske pravice že dolgo opozarjajo, da so orke v ujetništvu izpostavljene hudemu trpljenju, živijo namreč v majhnih in utesnjenih okoljih, samo zato, da bi se človek zabaval ob pogledu na nedolžne živali, pozvali so tudi k preiskavi ravnanja zabaviščnega parka z orko.

"Ekipa za nego morskih sesalcev in strokovnjaki je storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi Kiski zagotovili udobje v zadnjih trenutkih. Nedvomno bodo vsi žalovali za njo," so sporočili iz tematskega parka.

"Služba za zaščito živali je bila na kraju samem, da bi ugotovila standarde oskrbe," je pojasnil Ross. Od januarja 2020 je bil MarineLand kar 160-krat pod nadzorom inšpektorjev, da bi ugotovili ali izpolnjujejo standarde oskrbe v skladu z zakonom.

O tem, ali je zadrževanje ork v ujetništvu humano, potekajo večletne burne razprave. Orke so namreč inteligentna bitja, ki so genetsko prilagojena za življenje, selitve in prehranjevanje na velikih razdaljah v oceanu. Naomi Rose, znanstvenica za morske sesalce pri neprofitni organizaciji Animal Welfare Institute s sedežem v Washingtonu pravi, da orke, ne glede na to, ali so rojene v naravi ali v ujetništvu, ne morejo uspevati v ujetništvu, kar je deloma posledica njihove velikosti. Orke so ogromne živali, ki v divjini preplavajo velike razdalje, ne samo zato, ker lahko, ampak ker morajo, da si poiščejo hrano za svojo raznoliko prehrano in da se gibljejo. Vsak dan se večkrat na dan potopijo od 100 do 500 metrov globoko, navajajo pri National Geographic.

Poleg tega imajo orke druge največje možgane med vsemi živalmi. Podobno kot pri ljudeh so njihovi možgani zelo razviti na področju socialne inteligence in jezika.

Kite ubijalce že od leta 1961 držijo v ujetništvu, kjer so vse prej kot srečni, saj jih praktično iztrgajo iz družin in jih prisilijo živeti v umetnih socialnih skupinah, ki so le malo ali skoraj nič podobne njihovemu življenju v naravi.