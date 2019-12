Poginila najstarejša nosoroginja na svetu Fausta

Nosoroginja Fausta, ki je veljala za najstarejšo predstavnico svoje vrste na svetu, je poginila v Tanzaniji. Dosegla je zavidljivo starost – 57 let. Njeni oskrbniki so prepričani, da je k njenemu dolgemu življenju pripomoglo dejstvo, da nikoli ni imela mladičev.

Fausto, črno nosoroginjo, so prvič opazili v naravnem rezervatu Ngorongoro leta 1965, ko je bila stara tri leta. Tam je ostala več kot 54 let, nato pa so jo zaradi zdravstvenih težav premestili v posebno oskrbo. Njeni oskrbniki menijo, da je k njenemu dolgemu življenju pripomoglo dejstvo, da nikoli ni imela mladičev.

Leta 2016 se je Fausti močno poslabšal vid, trpela pa je tudi dolgotrajne učinke napadov hijen. "Zlobne živali, zlasti hijene, so jo začele napadati in utrpela je resne poškodbe," je povedal dr. Freddy Manongi, Faustin oskrbnik. Kot je še dodal, se je na dan, ko je Fausta poginila, skotil nov črni nosorog. Fausta je veljala za najstarejšo nosoroginjo na svetu, poginila pa je 27. decembra naravne smrti. Nosorogi v divjini običajno živijo od 37 do 43 let, v ujetništvu pa do 50 let.

