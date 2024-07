Poginilo vseh 77 nasedlih kitov na škotski obali

Strokovnjaki britanske organizacije za reševanje morskih živali (BDMLR) so ugotovili, da je bilo 12 živali na plaži Tresness na otoku Sanday, ko jih je naplavilo na kopno, še živih. Vendar pa so se, po neuspešnih poskusih, da bi jih vrnili v morje, odločili, da jih bodo evtanazirali.

Glavni razlog, da kitov niso uspeli rešiti, je bil premehak pesek. Kot so pojasnili strokovnjaki, je treba kite, če jih želimo rešiti, čim prej postaviti nazaj v pokončen položaj, vendar pa so se kiti vsakič, ko so jih poravnali, zaradi premehkega peska ponovno prevrnili. Hkrati so ugotovili, da so bili kiti na obali že kar nekaj časa.

Emma Neave-Webb iz BDMLR je povedala, da je bil prizor, na katerega so naleteli, "res precej grozen" in da je bilo vse skupaj zelo čustveno. Sprva so kite tudi še polivali z morsko vodo, a so ugotovili, da jim ne morejo več pomagati.

V skupini so bili samci, dolgi do sedem metrov, pa tudi samice in mladiči.

Vzroka za nasedanje strokovnjaki za zdaj še niso potrdili, vendar pa je verjetno, da se je eden od kitov znašel v težavah, ostali v tropu pa so mu skušali pomagati, poroča BBC.

Mestni svet zdaj razpravlja o tem, kako bi bilo najbolje odstraniti trupla. Čeprav so v prejšnjih primerih dovolili, da so se trupla naravno razgradila, in javnosti svetovali, naj se ne zadržujejo na tem območju, pa so tokrat ocenili, da gre za dogodek tako velikega obsega, da bi morali drugače ukrepati. "Morda bi jih pokopali na mestu, kjer so poginili, ali pa trupla odpeljali in jih pokopali kje drugje," je povedal tiskovni predstavnik Sveta Orkneyjskih otokov.